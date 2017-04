Sénégal: Les massifs forestiers de Fatick ont subi "ces dernières années d'importantes agressions" (gouverneur)

La problématique du changement climatique et la dégradation de l'environnement est un des enjeux majeurs… Plus »

"C'est une région qui est également constituée de plusieurs secteurs économiques", a-t-il poursuivi, avant de magnifier "la mobilisation et le travail de protection de ces massifs", sous l'impulsion des forces de défense, répondant à et à l'appel du chef de l'Etat, Macky Sall.

Selon le gouverneur de Fatick, l'émergence du Sénégal "ne peut se faire que par une bonne protection de nos ressources". "Nous devons nous appuyer sur elles pour créer de conditions favorables à l'exploitation du potentiel de la région et de notre pays et aller vers l'amélioration des conditions de vie des populations", a-t-il préconisé.

Cette perspective participe aussi de la sensibilisation des populations, afin qu'elles "participent et défendent leur milieu, ça été un travail remarquable, mené longtemps par les forces de sécurité et de défense qui, en réaction à la dégradation de l'environnement, se sont mobilisées pour assurer la protection de nos ressources", a-t-il dit.

Souleymane Cissé, s'adressant aux populations, signale que la zone militaire 3 "organise régulièrement des patrouilles mixtes en rapport avec le service des Eaux et forêts, la gendarmerie et les autres services pour aider à la protection de l'environnement".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.