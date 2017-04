Sénégal: Saint-Louis - Le gouverneur salue la forte mobilisation des jeunes et acteurs sociaux

Saint-Louis — Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang a magnifié, mardi, la "forte mobilisation", la participation des 2000 civils (écoles publiques et daaras), des militaires et paramilitaires ainsi que l'implication des acteurs sociaux dans la réussite du défilé commémoratif du 57-e anniversaire de l'indépendance du Sénégal.

M. Niang a également salué la présence à la Place Faidherbe, à côté du maire Mansour Faye et du président du Conseil départemental de Saint-Louis, d'une forte délégation mauritanienne faite de députés et d'élus territoriaux, conduite par le gouverneur du Trarza.

Le gouverneur s'exprimait à la fin de la célébration de la fête de l'indépendance axée cette année sur le thème : "Rôle des forces de défense et de sécurité, dans la protection de l'environnement".

Le défilé militaire et civil s'est déroulé en présence des colonels Mbaye Cissé, commandant de la zone militaire 2 et Moussa Coulibaly, commandant de la légion gendarmerie de la zone nord, de personnalités administratives, coutumières et religieuses.

Le chef de l'exécutif régional a aussi invité la jeunesse "à croire à sa Nation, de s'armer des valeurs de discipline, de citoyenneté, pour se mettre enfin au travail, pour prendre part activement au développement économique du pays".

Alioune Aïdara Niang qui a salué l'engagement des Forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement a estimé que la présence des hôtes mauritaniens à Saint-Louis "symbolise la longue histoire qui lie les deux peuples, unis dans le sang et qui doivent vivre dans l'unité, la solidarité, l'amitié et la fraternité (...)".

Selon lui, la protection de l'environnement "est un devoir pour tous, pour permettre la préservation des ressources naturelles, forestières et halieutiques, pour donner aux populations un meilleur cadre de vie".

A l'entame de la manifestation, des médailles militaires et d'honneur ont été remises à 8 récipiendaires, avant que les majorettes du lycée Ameth Fall n'ouvrent le défilé civil.

Les populations Saint-Louisiennes, sorties massivement, ont eu droit à un défilé motorisé amené par les blindés de l'armée, de la gendarmerie, de militaire avec les élèves du Prytanée militaire, des marins, des sapeur pompiers, des éléments du groupement mobile d'intervention (GMI), de la douane, des agents de sécurité de proximité et les anciens combattants et victimes de guerre.