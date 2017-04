Congo-Kinshasa: Impasse constatée au centre interdiocésain - Carlos Mupili invite chaque partie à transcender ses intérêts personnels!

«Il n'y a pas de crise politique en RDC. Il s'agit plutôt d'une crise sociale qui paralyse la vie de la population et dont les responsables premiers sont les acteurs politiques de l'Opposition et de la Majorité. C'est eux qui se battent comme les éléphants au milieu de la forêt et les arbres, par conséquent, en pâtissent. Avec cette configuration des choses, un dialogue franc s'impose entre les acteurs sociopolitiques, les professeurs d'universités et les médias qui ont, dans une large mesure, une part de responsabilité due à leur fragilité dans le traitement des informations». Tel est le message essentiel qu'a livré, le mardi, 04 mars 2017, à l'opinion, Me Carlos Mupili, au cours d'un entretien à bâtons rompus avec le Journal La Prospérité.

«La dignité est plus que la fortune », a-t-il lancé d'entrée de jeu, faisant allusion aux tergiversations politiques de certains acteurs en quête du mieux être au détriment de la vraie idéologie de leur lutte. Pendant que bon nombre d'analystes politiques et observateurs affirment de plus en plus que le pays vit dans une profonde crise politique née, à la fois, de la non-organisation des élections dans le délai et, aussi, du manque de volonté politique pour le pouvoir en place d'appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre, Me Carlos Mupili prend une autre direction, celle de soutenir l'hypothèse d'une crise uniquement sociale.

Il a enrichi ses dires en ces termes : «on parle de la crise politique lorsqu'il y a un dysfonctionnement des institutions établies. Tel n'est pas le cas en RDC. Le problème auquel on fait face ce sont les revendications d'une bonne frange d'acteurs politiques qui, hors du système (du gouvernement), veulent eux-aussi accédés aux affaires parce que les autres bouffent seuls. C'est cela la pomme de discorde. Allez-y comprendre que c'est de la pire politique du ventre».

Violation de l'article 58

A l'en croire, la gestion des richesses du pays ne favorise pas le développement de toute la population. Il n'y a pas une redistribution équitable des richesses nationales. A dire vrai, tout paraît théorique aux yeux du peuple. Et, faut-il le souligner, tel management viole les dispositions prescrites dans la Constitution, en son article 58. Ce dernier stipule ce qui suit : «Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement».

Dignité vaux que fortune !

Loin d'être une simple maxime ou une pensée philosophique, il a avancé que la dignité devra être toute une vie pour quiconque aspire à la grandeur, la vraie alors. Il a également déploré le fait que les politiques congolais ont jusque-là une fausse perception de la gestion de biens de l'Etat et de leur propre lutte. Il faut, dans tous les cas qu'on parvienne à une redéfinition des objectifs axés cette fois-là sur le bien-être social. Pour en arriver le parcours est long. Il est tellement immense qu'il nécessite la contribution de chacun des citoyens congolais en commençant par la haute hiérarchie jusqu'au bas de l'échelle. Une fois que l'on comprendra que la politique n'est pas faite pour se faire riche, une portion d'actuels politiques pourrait même s'y retirer ainsi que les jeunes qui se laissent si facilement dominer par la magie du pouvoir que les uns et les autres exercent sur eux.