Congo-Kinshasa: Soutenu par Tembo - Coup d'envoi de la 2ème édition du concours «Sculptons nos rêves»!

«Vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez ». C'est sur cette pensée philosophique de l'écrivain Maya Angelou que Bracongo a placé la 2ème édition du concours «Sculptons nos rêves».

"Partenaire de la culture, la Tembo qui est considérée par son esprit et son aisance comme une bière élitiste, vise à élever le niveau et à valoriser le travail des génies en herbe dans ce domaine artistique. Pourquoi ne pas surtout encourager les jeunes à rejoindre l'excellence dans la société avec une touche distinctive à travers leurs aspirations", a déclaré Laurent LESCUYE.

Deuxièmement, a-t-il révélé, le comité organisateur vient de rajouter d'autres disciplines artistiques, à l'instar de la sculpture et de la peinture. Les participants seront soumis à l'épreuve de la céramique et de la photographie, a-t-il ajouté.

A en croire le DG de Bracongo, cette saison 2017 est très particulière. Dans la mesure où elle est caractérisée par plusieurs innovations sur le plan artistique et organisationnel. Une édition améliorée qui offre l'opportunité aux jeunes de développer et d'exhiber leurs talents.

