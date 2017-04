Congo-Kinshasa: Maladie génétique de l'hémoglobine - Les experts en santé réfléchissent sur la lutte contre la drépanocytose !

Y a t-il du pétrole dans le lac Kivu ? C'est la question à laquelle le Rwanda et la RDC souhaitent… Plus »

La drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine, une substance contenue dans les globules rouges. Elle provient de deux parents se trouvant dans un état à haut risque (AS AS).

Pour ce faire, les tests sanguins fiables et peu coûteux permettent de déterminer si un couple risque ou non de donner naissance à des enfants malades.

Selon ses propos, 5% de la population mondiale est porteuse d'un gène drépanocytaire. Et de préciser que l'OMS a mis en place des programmes de prise en charge et de prévention efficaces pour réduire le poids des hémoglobinopathies sur la santé.

Pour le Professeur Léonard Mashako Mamba, Président du comité d'organisation, au moins 45% des congolais sont concernés par cette maladie. En outre, il a précisé que la drépanocytose touche toutes les ethnies, tous les sexes, tous les âges et toutes les classes sociales (riche, classe moyenne ou pauvre). A l'en croire, les drépanocytaires doivent avoir les mêmes chances que toutes les créatures de Dieu et ils doivent passer de la souffrance au sourire.

Dans son mot d'ouverture, Orly Ilunga, Ministre de la Santé Publique, a expliqué que la Drépanocytose est la première maladie génétique au monde, son ampleur en Afrique et spécialement en RDC, fait d'elle, un problème de santé publique non négligeable. Malgré les avancées significatives, dit-il, en matière de réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, la situation de la drépanocytose reste très préoccupante. 50 à 55% des enfants en meurent avant l'âge de cinq ans et 20 à 30 % de femmes enceintes drépanocytaires meurent au cours de la grossesse ou pendant le travail de l'accouchement, pour différentes raisons à savoir : la mauvaise prise en charge ou soit l'ignorance de la population ou de personnes soignantes. Pour lui, cette ignorance doit être comblée par un dépistage systématique et régulier.

