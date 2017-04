Congo-Kinshasa: Une première dans le secteur de l'ESU - Steve Mbikayi lance la carte biométrique pour étudiant !

C'est une grande première dans le monde de l'ESU en République Démocratique du Congo. Steve Mbikayi, accompagné de son Vice-ministre, Christophe Mboso, vient de frapper fort. Le Patron de l'Enseignement Supérieur et Universitaire a présenté la carte biométrique pour étudiants. C'était hier, mardi 4 avril 2017, en la grande salle de Promotion de l'ISP/Gombe. Cette présentation fracassante a eu lieu devant toute la communauté universitaire.

Depuis son arrivée à la tête de l'ESU, Steve Mbikayi matérialise lentement mais surement tous les axes inscrits dans son plan d'action pour la modernisation de l'ESU en République Démocratique du Congo. Après avoir réglementé le prix et la vente des syllabus dans les Universités et Instituts Supérieurs du pays, le Patron de l'ESU a amorcé le processus de construction des nouveaux auditoires et, maintenant, Steve Mbikayi vient de placer la barre haut, en lançant officiellement la carte biométrique pour étudiants.

Cette carte biométrique, faut-il le dire, permettra au Ministère de l'ESU de solliciter auprès du Gouvernement des facilités et des résolutions en faveur des étudiants congolais notamment, les soins de santé dans les hôpitaux ; les tarifs préférentiels dans les moyens de transport publics ; l'obtention de certains documents dans l'administration publique et autres services tertiaires ; l'approfondissement des réflexions relatives à la bourse d'excellence. Hormis ces avantages, la carte biométrique permettra également au Ministère de l'ESU de lutter contre la fraude et la falsification des documents et de faire le suivi des parcours académiques.

Cela veut dire qu'il sera, dès lors, possible de retracer le parcours des étudiants et détecter les faussaires, particulièrement dans les cas des inscriptions spéciales et des demandes de transfert des étudiants. Grâce à cette carte, il sera par ailleurs possible de consolider la sécurisation des sites des établissements, c'est-à-dire qu'il sera facile de détecter les étudiants qui sont généralement les auteurs des soulèvements perturbant le bon fonctionnement des universités et Instituts supérieurs. La carte biométrique, qui garde en elle toutes les données de l'étudiant, permettra de faciliter le travail de production des données statistiques des étudiants du secteur.

Pour terminer, il sera facile de numériser les données essentielles sur les étudiants et permettre des études et des analyses ainsi que des projections en vue de l'amélioration continue du fonctionnement et de l'administration du secteur. Dans son discours devant l'assistance, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire a fait savoir que ce projet qui devrait permettre d'avoir une meilleure maîtrise des effectifs des étudiants, constitue un aspect important de la démarche qualité et de la bonne gouvernance que le Ministère veut imprimer à ce secteur.

«Il s'inscrit dans ma volonté de résoudre plusieurs problèmes des établissements de l'enseignement supérieur et Universitaire, en lien direct avec les étudiants. L'Octroi de cette carte est une grande première dans le secteur de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Afin de finaliser la réalisation de ce projet, j'ai dans la dynamique du dialogue permanent, sollicité le concours des établissements et des services spécialisés du Ministère», a dit le Ministre. En ce qui concerne la méthodologie qui a conduit à la sélection de la société INOVEXI, le Patron de l'ESU a fait savoir que la procédure a bel et bien été respectée.

«Suite à l'appel d'offre qui a été lancé en février 2017, les services spécialisés du Ministère ont examiné tous les dossiers pour respecter les normes de sélection de la société qui aurait la charge d'assurer la production de la carte biométrique pour étudiant, tenant compte de nos besoins. Le 18 mars dernier, j'ai une séance de travail avec les Secrétaires généraux académiques afin d'échanger sur les dispositions pratiques de la mise en œuvre de cette opération», a déclaré le Patron de l'Enseignement Supérieur et Universitaire.

INOVEXI, le gagnant du marché...

S'agissant de la Société Inovexi, il sied de noter qu'elle a excellé par ses innovations en ce qui concerne notamment, la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Son Directeur Général, M. Jackson a donné des détails sur les potentialités et les qualités de son organisation dans ce genre des travaux. Pour Jackson, la mise en place de cette carte est le fruit d'une recherche approfondi.

La vision du Patron

Dans son adresse devant la communauté universitaire, le Ministre a brossé, en quelques minutes, les points saillants de sa vision à la tête de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. «Dans ma vision, cette opération n'est qu'une des étapes d'une série d'actions concrètes à entreprendre en vue de valoriser davantage le statut de l'étudiant, de faciliter le travail de leur identification au sein des établissements et de consolider les mesures sécuritaires pour les uns et les autres, assurer la traçabilité du cursus des étudiants et leur donné accès aux millions de livres disponibles dans les bibliothèques numériques, afin de pallier le manque criant de bibliothèques dignes de ce nom dans nos établissements.

Comme vous le savez, mon plan d'action à la tête du Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire se résume en quelques mots, à savoir : rendre les universités congolaises compétitives pour voir certaines d'entre elles figurer dans le TOP 100 des meilleures universités d'Afrique à l'Horizon 2020». Et de poursuivre que «pour ce faire, je donne priorité au désengorgement des auditoires, à l'accès de tous les étudiants congolais aux meilleures bibliothèques et à la lutte contre la falsification des documents académiques».

Dans sa conclusion, le Ministre a réaffirmé sa ferme volonté de travailler avec toutes les composantes du secteur en vue de revaloriser l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC pour le rendre plus participant au processus du développement national, grâce au produit de la recherche, de la science et de la technologie produit dans nos établissements, en conformité avec la vision du Président de la République, Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange. «Je voudrais compter sur cette franche collaboration pour la bonne réalisation de cette opération et pour les autres à venir, et ce pour qu'ensemble nous atteignions ces objectifs nobles en vue de la formation de la jeunesse congolaise,... », a-t-il conclu.