Congo-Kinshasa: Le Pasteur Raoul Nsolwa / «Seule l'application de l'accord du 31 décembre peut sauver la nation»

En dépit de son agenda chargé jour et nuit au service du Seigneur, le Révérend Pasteur Raoul Nsolwa Muye, fondateur de l'Organisation du peuple, les "Compagnons d'Etienne Tshisekedi" n'a jamais cessé un seul instant de suivre la situation politique du pays qui, dit-il, rentre dans ses prérogatives en tant que homme de Dieu. Se confiant à La Prospérité ce mercredi 4 avril à un moment où tout semble bloqué par l'abandon des Evêques catholiques de la Cenco de poursuivre la mission de bons offices devant aboutir à un arrangement particulier, Raoul Nsolwa note que la solution au problème de la RDC pour le moment ne partira que de l'application stricte de l'accord du 31 décembre 2016.

Main sur le cœur, crie-t-il du haut de la chaire de vérité de l'Eglise de la Parole de l'Eternel et de Pierre (EPEP), de nouvelles consultations de la classe politique pour un éventuel 3ème dialogue n'aboutiront à rien, rien du tout. Puisant dans sa théologie pastorale, le Révérend Raoul Nsolwa dit que tout homme de Dieu a la mission de se comporter comme un Agneau, comme un Lion, et aussi comme un Aigle. D'abord comme l'homme qui vit dans la société avec ses semblables, le Serviteur de Dieu est tenu de faire recours à l'intelligence et à la sagesse pour résoudre les faits sociaux. C'est par là, dit-il, qu'il doit se comporter comme un agneau pour prêcher, caresser et apaiser la tension des uns et des autres. Si on ne l'écoute, prévient-il, l'homme de Dieu doit se comporter comme un lion, c'est-à-dire, il doit rougir et prendre des décisions nécessaires, et, imposer des solutions idéales, des solutions justes et équitables.

Enfin, s'il n'est toujours pas écouté, conclut le Révérend Raoul Nsolwa Muye, l'homme de Dieu doit se comporter cette fois-ci comme un aigle, c'est-à-dire rester à l'écart, s'éloigner de l'affaire tout à fixant un regard d'un géant pour agir à tout moment si la vie de ses aiglons est en danger. Par conséquent, le Révérend Pasteur Raoul Nsolwa invite ses collègues pasteurs à prendre conscience de cette réalité, et à beaucoup plus soutenir et prier pour que l'accord du 31 décembre 2016 soit strictement appliqué dans tous ses dispositifs. C'est la seule voie pour sauver la nation congolaise au bord du naufrage, prévient la bouche du serviteur de Dieu, avant de réaffirmer que de nouvelles consultations de la classe politique n'aboutiront à rien, si vraiment on veut courir derrière le temps, l'organisation des élections.

Droit et justice...

Loin de faire une prédication dans les colonnes de La Prospérité, Raoul Nsolwa enseigne que Dieu aime les Chefs qui prônent le droit et la justice : « béni soit l'Eternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël ! C'est parce que l'Eternel aime à toujours Israël, qu'il t'a établi Roi pour que tu fasses droit et justice », a-t-il lu dans le Premier livre de Roi, chapitre 10, verset 9. Seul le respect de l'accord du 31 décembre insiste-t-il une fois de plus, mettra le peuple, le pays et l'église en paix et en sécurité, et conduira le pays vers un véritable état de droit, de démocratie et de justice.

Pour terminer, le Révérend Pasteur Raoul Nsolwa dit qu'il attend l'atterrement digne du corps d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, car son esprit est toujours vivant.