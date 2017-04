Congo-Kinshasa: Affaire Kamuina Nsapu - Sénat / Le VPM Ramazani Shadary éclaire et reçoit des recommandations!

La vase du supportable est en train de déborder quant aux affres qui endeuillent l'espace Grand Kasaï avec, en toile de fond, les actions de la milice du chef coutumier Kamuina Nsapu. Les sages de la chambre haute du Parlement Rd Congolais ont voulu s'abreuver à la source pour prendre la réelle mesure de la situation. D'où, le numéro Un de l'Intérieur, le VPM Emmanuel Ramazani Shadary, a-t-il été convié.

C'est hier qu'il a répondu à cette invitation. Ainsi, a-t-il pu, avec précision, éclairé la lanterne du bureau du Sénat élargi aux Sénateurs du Kasaï Central. Après avoir brossé l'historique de ce phénomène et son évolution, il a conté les efforts du Gouvernement en cours et autres mesures prises pour mettre fin à ce mouvement. Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité a, par ailleurs, soutenu que si hier, ce phénomène constituait une milice, aujourd'hui, il s'agit d'un mouvement terroriste de par son mode opératoire. A savoir, la décapitation, les tueries et massacres aveugles des civils et agents des forces de l'ordre, les incendies des édifices publics et religieux, les attaques contre les symboles de l'Etat et autres méthodes relevant de la guerre asymétrique.

En outre, les vrais membres de la milice se sont déjà rendus. Les Sénateurs du Kasaï Central présents à cette rencontre ont salué la maîtrise qu'a Emmanuel Shadary Ramazani de ce dossier mais, avec des mots précis, ont confié la litanie de leurs inquiétudes sur les conséquences du dossier Kamuina Nsapu notamment, sur le processus électoral, l'année scolaire etc. Pour régler, enfin, dans les plus brefs délais, cette sulfureuse affaire, les sénateurs ont formulé des conseils au patron de la territoriale.

Le mardi 4 avril dernier, suite à la question d'information du bureau du Sénat élargi aux sénateurs du Kasaï central, dans le cadre du contrôle parlementaire, le VPM Emmanuel Ramazani Shadary a été échangé avec les Sénateurs conduit par Léon Kengo Wa Dondo. Il a, de la sorte, répondu à une flopée de préoccupations en rapport, faut-il le rappeler, avec la situation sécuritaire relative au phénomène Kamuina Nsapu qui sévit dans le Kasaï Central avec, évidemment, ses tentacules dans les provinces voisines. Après son speech, Ramazani Shadary a su faire comprendre à ses hôtes les contours précis de la tristement célèbre affaire de la milice Kamuina Nsapu.

Les six Sénateurs du Kasaï central présents à cette rencontre ont salué la prestance de la présentation de la situation par le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et sécurité qui, à cette occasion, était accompagné par le Vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo et, bien sûr, une poignée des membres de son cabinet politique. Après cela, ils ont exprimé leurs vives préoccupations. Les sages du Sénat redoutent de voir les heurts qui ont lieu au Kasaï arriver à perturber tant la passation des examens d'Etat pour les élèves du secondaire que les opérations d'enrôlement des électeurs. Ainsi, ont-ils donné des sages conseils au numéro un de l'intérieur pour la réussite de son approche dialogale déjà entamée depuis sa dernière tournée au Kasaï. Il a été noté avec satisfaction la constance de la milice familiale (famille régnante) qui a déposé les armes les 19 et 20 mars derniers à Kananga où elle est cantonnée et où devrait-elle être bientôt démobilisée et réinsérée socialement, signale la cellule de communication du Ministère de l'Intérieur et Sécurité.

Shadary à l'avant-garde

Lors de son échange avec Léon Kengo wa Dondo et les membres du bureau du Sénat, Emmanuel Ramazani Shadary a révélé qu'une délégation de son cabinet était depuis hier mardi à Kananga pour finir l'élan de paix amorcé par lui-même lors de son passage. Les actes perpétrés par les faux miliciens se réclamant de Kamuina Nsapu avec des revendications autres que celles du défunt, identifiés comme criminels dans d'autres localités des provinces voisines du Kasaï ont été vigoureusement condamnés par les sénateurs du Kasaï Central, selon la Cellule du VPM, car ils ont demandé au Gouvernement de stopper net leur progression et de sanctionner les tireurs des ficelles le cas échéant si preuves il y a.

Stop, c'est trop

Le Kasaï Central semble devenir peu-à-peu une zone sans loi suite aux actions combien répréhensibles qui s'y constatent. Fosses communes, pour l'instant le compte en est à 23, vidéos de massacres des milices, des policiers et des civils. Assassinant des experts de l'ONU et autres regrettables crimes y sont commis avec une facilité assez déconcertante. Cela pousse petit-à-petit le mental des congolais à normaliser ces méfaits comme des choses habituelles pour cette partie importante de la République tel que viols et égorgements sont devenus assimilables, à tort bien évidemment, à l'Est du pays. Face à cela, des voix s'élèvent pour en appeler au rétablissement intégral et rapide de l'autorité de l'Etat. C'est cet appel de cœur qu'ont, une fois de plus et non de trop, lancé les sénateurs. Emmanuel Ramazani Shadary qui, visiblement, prend cette affaire à cœur, compte s'y investir.