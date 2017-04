Congo-Kinshasa: Verdict de JP Bemba à la CPI et ses collaborateurs, MLC/Belgique - Marie Louise Efekele hausse le ton !

Y a t-il du pétrole dans le lac Kivu ? C'est la question à laquelle le Rwanda et la RDC souhaitent… Plus »

La CPI chercherait-elle une occasion d'étoffer son financement à travers les accusés. C'est un acte dégradant et une honte pour une Justice internationale de renom. D'où, l'appel sera un canal propice pour obtenir l'annulation du prononcé ainsi que l'effacement de toutes ces condamnations basées sur un manque d'éléments probants et sur aucune preuve directe!

Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par poindre à l'horizon. Le moment tant attendu du procès JP Bemba et consorts, dans l'affaire de subornation des témoins est arrivé après un long jugement. Un an d'emprisonnement et 300.000 Euros d'amande. Telle est la peine infligée à l'ancien Vice-président de la RDC, assortie de la sentence prononcée, le 22 mars 2017, par la Cour pénale internationale, à La Haye. Cette décision de la CPI ne laisse pas indifférent son parti, le Mouvement pour la Libération du Congo, (MLC).

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.