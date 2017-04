Congo-Kinshasa: Education civique et électorale des congolais - La CENCO lance la deuxième campagne de sensibilisation !

Qu'il pleuve ou qu'il grêle, toute turpitude des politiques passées, les élections se tiendront au Congo-Kinshasa. La Conférence Episcopale Nationale du Congo reste convaincue par cette idée. C'est ainsi qu'hier, à travers des assises organisées dans la salle de conférence du Centre Interdiocésain -au bâtiment annexe-, la structure des princes de l'Eglise Catholique a lancé sa deuxième campagne du Projet d'Education Civique et Electorale "PECE CENCO " avec toujours la précieuse assistance du CANADA.

L'Abbé Donatien N'shole lisant le mot de Marcel Utembi, le président de la CENCO empêché, a révélé combien les évêques réaffirment leur ferme volonté d'accompagner la population vers des élections, à travers la formation civique des futurs électeurs. "Mon engagement citoyen pour la réussite du processus de démocratisation en vue du développement ", c'est là le thème autour desquels ladite campagne devrait avoir lieu durant près de trois ans et neuf mois. Elle s'échelonne ainsi sur une période électorale, pré-électorale et postélectorale. Par ailleurs, durant ce laps de temps, plusieurs actions seront au menu sur toute l'étendue de la République.

Ce n'est pas que les catholiques qui sont visés mais, plutôt, tous les congolais. Les organisateurs l'ont révélé. "La deuxième campagne que nous lançons en ce jour se situe dans le prolongement de la première campagne en parlant de l'Accord de la Saint Sylvestre. Cette campagne entend susciter la réflexion sur la finalité des élections non comme formalité pour respecter un article de la Constitution mais comme une exigence d'un consensus pour la paix, la bonne gouvernance et l'instauration d'un climat favorable à l'investissement, une voie privilégiée pour combattre la pauvreté ", a signifié, dans son speech, le président de la CENCO.

Qui, poursuivant, a soutenu que cette campagne prépare la population congolaise à l'enrôlement là où elle n'a pas encore commencé, déblaie le terrain pour le choix des candidats issus de la base et non imposés par les partis et incite, ainsi, à une profonde réflexion sur le type de campagne électorale à mener lorsqu'après tergiversations, les politiques, le pouvoir exécutif en l'occurrence, en phase avec la CENI réussiront, enfin, à organiser des élections. Il sied de préciser que cette vague d'actions de la CENCO pour favoriser la vulgarisation de l'éducation civique et électorale se fait, comme la première d'ailleurs, avec l'appui financier du Ministère des Affaires mondiales du Canada qui, le mardi dernier, a été représenté par l'Ambassadeur du Canada en République Démocratique du Congo.

Trois axes

Le vaste programme de sensibilisation s'étend sur une durée de trois ans et 9 mois et prévoit de mener plusieurs actions avant, pendant, et après les élections. Avant, il s'agira de mettre en œuvre trois campagnes pour préparer les populations à la tenue d'élections démocratiques et apaisées et favoriser l'engagement des congolais en incluant les jeunes. Pendant les élections, l'objectif sera de former et déployer dix milles observateurs indépendants lors de deux élections pour favoriser la tenue des scrutins selon les règles et contribuer à l'acceptation pacifiques des résultats.

Après les élections, les priorités seront le renforcement du leadership des femmes élues par des séminaires, la promotion du dialogue entre élus et citoyens au niveau local par la tenue des tribunes publiques et des émissions de radio, l'élaboration de matériel pédagogique et didactique sur les valeurs de démocratie, d'égalité des droits des hommes et des femmes etc. Il sera aussi question de contribuer à l'élaboration d'un programme d'éducation civique sur les valeurs de la démocratie, de la non-violence et de la paix pour intéresser les jeunes non scolarisés.

Mise en œuvre

Dans son application, ce programme exploite le réseau des commissions de l'Eglise Catholique qui opèrent à travers 47 diocèses répartis à travers le territoire national jusque dans les quartiers et villages du Congo profond. C'est précisément dans ces coins et recoins du pays que la CENCO collabore avec les autres confessions religieuses et, de même, les acteurs de la société civile pour atteindre des résultats probants.