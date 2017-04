Cote d'Ivoire: Lycée Djibo Sounkalo de Bouaké - Des élèves séquestrent le proviseur

Six ans presque jour pour jour après leur disparition, les familles des quatre disparus du Novotel vont… Plus »

« Pour calmer la situation, nos supérieurs nous ont demandé de restituer les différents portables », a-t-il relevé. Lorsque les élèves ont appris que leurs portables leurs seront restitués, ils se sont retirés non sans aller perturber les cours aux Collèges modernes de Koko et de Nimbo.

M. Traoré Nouhoun, proviseur du lycée Djibo Soungalo et ses plus proches collaborateurs, sous la menace d'une foule d'élèves en colère, se sont retranchés dans le bureau du chef d'établissement, qui durant 3 heures de temps, vont être séquestrés. Les élèves ont lancé pendant cette période des projectiles de tout genre sur les portes de la direction jusqu'à faire voler en éclat une des vitres.

