Ile Maurice: Parlement - Planet Earth Institute a financé les voyages de Deodass Appadu

Vingt-et-un. C'est le nombre de missions à l'étranger que Deodass Appadu a effectuées de juin 2015 au 3 novembre 2016. Des déplacements qui ont couté Rs 2 millions.

C'est ce qui ressort d'une réponse du Premier ministre (PM), au Parlement ce mardi 4 avril. Il répondait à Rajesh Bhagwan. Pravind Jugnauth a précisé que sept des 21 missions ont été entièrement financées par l'Etat alors que les 14 autres ont été partiellement sponsorisées par une dizaine d'organisations, dont Planet Earth Institute, en deux occasions.

Durant cette période, Deodass Appadu était affecté à la State House en tant que Secretary to the President. Il a été transféré au ministère de la Fonction publique et des reformes administratives le 3 novembre 2016.

Cette réponse a été jugée «choquante» par Rajesh Bhagwan. Il a d'ailleurs qualifié Deodass Appadu de «pigeon voyageur» provoquant l'hilarité au sein de l'hémicycle. Roshi Bhadain a, pour sa part, demandé à Pravind Jugnauth de vérifier le nombre d'appels qu'a faits l'ancien Secretary to the President à la Financial Services Commission (FSC) concernant la licence octroyée à Álvaro Sobrinho.

Reza Uteem a, lui, souhaité savoir si c'est bien Deodass Appadu qui a agi en tant que facilitateur lorsqu'Álvaro Sobrinho a entamé des démarches pour bénéficier de l'accès au VIP Lounges de l'aéroport, à 31 reprises. Cela, d'octobre 2015 à février de cette année. «Je vais devoir vérifier», lui a répondu Pravind Jugnauth. Il a également confirmé que l'ancien Secrétaire permanent de la Fonction publique a pris un congé sans solde d'un an depuis mars 2017. Toutefois, le PM n'a pas été en mesure de confirmer si ce congé a été pris pour qu'il puisse travailler pour la compagnie Vango Properties Ltd, incorporée en 2016, et qui compte Alvaro Sobrinho comme l'un de ses directeurs.