Congo-Kinshasa: Enjeux de l'heure - Controverse autour des consultations initiées par Joseph Kabila

Alors que la Majorité salue l'initiative présidentielle destinée à baliser la voie en prévision de l'application sans faille de l'accord du 31 décembre, le Rassemblement de l'opposition (Rassop) fait savoir que le chef de l'Etat qui, selon lui, est à l'origine de la crise actuelle, ne peut s'ériger en arbitre.

Après que les évêques catholiques ont mis fin à leur mission de bons offices dans les négociations ouvertes autour des arrangements particuliers portant sur les modalités de mise en œuvre de l'accord du 31 décembre lesquelles ont débouché sur un constat d'échec, le chef de l'Etat a repris l'initiative à son compte. En tant que Garant de la Nation et du bon fonctionnement des institutions, Joseph Kabila s'est accordé le défi d'obtenir le consensus sur les deux sujets à la base du blocage actuel, à savoir, la nomination du Premier ministre et la présidence du Conseil national de suivi de l'accord (CNSA). Toute une gageure pour le président de la République qui est vite passé à l'action en initiant depuis le début de la semaine, des consultations avec les parties prenantes aux discussions du Centre Interdiocésain.

En effet, depuis le lundi 3 avril, des acteurs politiques et sociaux défilent au Palais de la nation où ils sont reçus à tour de rôle par le chef de l'Etat. L'objectif de la démarche est simple : baliser la voie dans la perspective de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Dans le chef de Joseph Kabila, il s'agit de débloquer la crise actuelle en amenant les deux camps - Majorité et Opposition - à accorder leurs violons sur les deux questions majeures qui les divisent. Une bonne frange d'acteurs politiques et sociaux représentant des courants divers ont répondu à l'invitation du Chef de l'Etat. On a enregistré, depuis l'ouverture des consultations, la présence remarquée des délégations de l'opposition républicaine, de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, de la société civile signataire de l'Accord du 18 octobre etc.

Si les délégués de ces différentes forces politiques et sociales ont, quant à eux, répondu favorablement à la main tendue de Joseph Kabila, il n'en est pas le cas pour d'autres qui continuent à bouder l'initiative. C'est notamment le cas du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement (aile Félix Tshisekedi) qui y voit un piège. Cette coalition de l'opposition fait savoir que le président Kabila qui est « à l'origine de la crise actuelle », ne peut « s'ériger en arbitre ». Cette frange de l'opposition n'entend donc pas participer à ces consultations qu'elle juge inappropriées et dénonce, par le fait même, les manœuvres de blocage de l'application de l'accord du 31 décembre 2016 entreprises par la Majorité lesquelles ont entrainé l'échec des négociations sur l'arrangement particulier.

Pour Félix Tshisekedi et les siens, la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 « implique la finalisation de l'arrangement particulier, la poursuite des concertations de manière transparente et ouverte, avec la coopération de la CENCO ainsi que les bons offices du secrétaire général des Nations unies conformément à la résolution 2348 du conseil de sécurité ».

Les réticences du Rassemblement sont balayées par l'aile dissidente conduite par Joseph Olenghankoy qui estime, avec ses pairs, que Joseph Kabila est bien dans son rôle en tant que garant de la nation, quitte à scruter dans les détails le contenu desdites consultations. Tout en saluant l'initiative, d'autres acteurs politiques et sociaux espèrent que Joseph Kabila tirera toutes les conséquences logiques dont il livrera certainement l'économie à la nation lors de son prochain discours devant le Congrès. Il s'agira pour lui, de remettre le processus électoral sur les rails en apportant des réponses idoines aux préoccupations des Congolais en rapport avec l'application effective de l'accord de la St sylvestre.