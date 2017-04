Congo-Kinshasa: Transes infernales - Les professionnels du théâtre apprécient la pièce

Y a t-il du pétrole dans le lac Kivu ? C'est la question à laquelle le Rwanda et la RDC souhaitent… Plus »

La mise en scène initiale était de Nono Bakwa, son auteur ». Pour Ados, il n'est dès lors aucun doute que « ce spectacle mérite vraiment d'être présenté au monde. Il doit participer à des grands rendez-vous culturels en Afrique et pourquoi pas en Europe ». Et, il ne s'est pas arrêté à cette belle appréciation, convaincu, a-t-il dit, qu'il mérite bien d'encouragements. Comme une sorte de promesse qu'il se serait fait, il a déclaré en sus : « Je pense qu'il faut soutenir ce spectacle. En tant qu'opérateur culturel, je ferai un effort d'en parler pour qu'il soit pris dans de grands rendez-vous culturels africains ».

Persuadé aussi pour sa part qu'il venait d'assister à « un très beau spectacle », le comédien et metteur en scène Ados Ndombasi ne s'est pas montré avare en éloges. « Sincèrement, je présente mes félicitations aux comédiennes ». Et d'ajouter avec un réel enthousiasme : « Je ne suis pas étonné de voir le résultat obtenu après quatre ans de labeur. Je suis très fier de Maguy parce que j'ai eu ce privilège de travailler avec elle à l'Écurie Maloba. Le spectacle y avait été produit autrefois. Le voir aujourd'hui à ce niveau, je lui dis sincèrement coup de chapeau pour cette adaptation.

La Compagnie théâtre des intrigants (CTI) a donné un coup de pouce à la création en mettant à disposition son espace pour les répétitions qui ont donné lieu à un spectacle de qualité applaudi et apprécié par le public. Rencontré par Les Dépêches de Brazzaville au sortir de la représentation, le directeur artistique de la CTI s'est réjoui d'avoir contribué au succès de la pièce. De l'avis de Valentin Mitendo « le spectacle était très bon ». Puis, visiblement réjoui du résultat final, il a renchéri : « Je crois que c'est une leçon donnée aux metteurs en scène. Voilà cinq bonnes dames très engagées, pleines et qui ont les idées claires sur ce qu'elles veulent faire. Je suis très heureux du travail accompli ». Et, par-dessus tout, il n'a pu s'empêcher d'ajouter : « Je suis fier, en tant que responsable de la Compagnie théâtre des intrigants, d'avoir apporté ma part de contribution pour la sortie de ce spectacle dans les meilleures des conditions ».

