Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Parti pour la concorde et l'action politique installe sa fédération de France

Composée d'une quinzaine de membres, elle aura pour principale mission de fédérer les Congolais de l'étranger se reconnaissant au centre de l'échiquier politique du Congo.

Le président du Parti pour la concorde et l'action politique, en sigle PCAP, a assisté à la mise en place des instances de son parti en France ce samedi 1er avril, à l'hôtel Marriot Rive gauche, dans le 14e arrondissement. Désormais, sa représentation dans la capitale française sera l'œuvre d'un bureau de 15 membres présidé par Pascal Nsiemo et dont l'élu municipal d'Evry, Guy-Francis Tsiehela assure le secrétariat général. En appui, Marie Michel Elenga présidera la Commission de contrôle et d'évaluation composée de cinq autres membres.

Prenant la parole, Pascal Nsiemo, au nom de la fédération France-Europe a évoqué les grandes lignes de sa feuille de route. Entre autres, il a énoncé les différentes actions à mener en vue de préparer les élections législatives cette année au Congo.

S'adressant aux militants, Alexis Ndinga a félicité les nouveaux membres du bureau politique et les a exhortés à impulser les valeurs dudit parti. « Une lourde responsabilité pèse désormais sur vos épaules : celle de promouvoir les idéaux de notre formation politique dont vous constituez désormais la sève indispensable. Car loin d'être une sinécure, ces postes exigeront engagement et abnégation pour une être force de proposition au niveau national ».

Au terme de la cérémonie, le député dans la 1ère circonscription de Pointe-Noire a lancé à la diaspora congolaise un vibrant appel à rejoindre la dynamique, et apporter ainsi une contribution à la consolidation de la démocratie au Congo. «Vous qui avez toujours constitué le creuset, la source d'inspiration inépuisable des valeurs de la liberté, de la démocratie, rejoignez-nous et continuez à nous inspirer au lieu de laisser libre cours à l'affaiblissement de notre Etat», a-t-il dit. Le président de l'Unnir, Roger Ndokolo, un autre parti du Centre, a aussi assisté à la cérémonie.

Rappelons qu'en février dernier, le président du PCAP, Alexis Ndinga, avait fait le déplacement de la France pour lancer le chantier de la mise en place d'une fédération du parti. Initialement association en 2011 et devenu parti politique en janvier 2016, suivant ses statuts, le PCAP est un parti pour l'action et la concorde ayant pour doctrine la social-démocratie. Il compte à ce jour 13 élus locaux répartis dans les départements du Niari, de la Bouenza et de la Lekoumou.