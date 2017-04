Cote d'Ivoire: Capital Investment - Duncan préside la 14e conférence annuelle à Abidjan

Six ans presque jour pour jour après leur disparition, les familles des quatre disparus du Novotel vont… Plus »

Selon le directeur général du groupe, Richard Arlove, son équipe ne vient pas à Abidjan pas pour donner des leçons, mais elle est là en tant que partenaires. de ce fait, dit-il, la représentation d'Abidjan, qui sera dirigée par Anjeelee Chinamal fera des audits sur la bonne gouvernance, aidera à monter des dossiers auprès des banques et investisseurs en vue des levées de fonds. « Notre objectif n'est pas le financement, c'est plus le partenariat », a toutefois précisé Nousrath Bhugeloo, Associée chargée du business développement' international.

En marge de cette tribune, certains acteurs du capital investment ont mis en lumière leur intention de prospecter l'espace francophone africain, notamment la Côte d'Ivoire, qui détient 40% de la masse monétaire de l'Uemoa. « La Côte d'Ivoire peut bénéficier de l'expertise mauricienne, notamment dans les services financiers ou pour l'établissement de zones franches qui a déjà commencé avec le projet pilote de Village des Technologies de l'Information et de la Biotechnologie », fait savoir Richard Somet de la structure Abax. Groupe mauricien, spécialisé dans les services fiduciaires, de conseil et d'affaires, qui est désormais implanté à Abidjan. Ce, pour mieux servir les clients existants, mais également de mieux répondre aux besoins des entreprises.

«Il s'agit de mieux faire connaitre aux agents économiques d'Afrique, particulièrement ceux des pays de l'Ouest et du Centre qui ont en partage la langue française, la source novatrice et prometteuse de financement que constituent pour eux les investissements liés au private equity »a tenu à expliquer Michel Abrogoua, membre de fondateur de Phoenix capital.

Dans un contexte économique de plus en plus complexe, le capital investment se positionne comme l'une des alternatives de financement pour développer les économies africaines. Mais l'engagement des pays à cet type de financement notamment dans la zone Uemoa et Cemac demeure encore faible, en dépit des efforts réalisés par certaines structures (Phoenix capital management, Africa guaranted fund, Fonds Gari, le Fonds de pension sud-africain etc). D'où l'organisation de cette 14e conférence en Côte d'Ivoire qui symbolise, pour l'association, la grand'messe du capital investissement dans l'espace francophone.

