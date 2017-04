Togo: Nouvelles stratégies de l'OOAS contre « les moustiques rebelles »

Faire du basket-ball un facteur de cohésion sociale et aider à la lutte contre les fléaux touchant… Plus »

Entre autres actions, « la prévention à travers la lutte anti-vectorielle, la prise en charge et le traitement précoce des cas, la communication pour le changement de comportement, le suivi-évaluation et la gestion du programme », selon le Professeur Ahoéfa VOVOR, Représentant le Ministre de a Santé pour la circonstance. Des actions qui nécessitent l'appui du Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la tuberculose et le Paludisme.

Cette situation oblige à prendre de nouvelles dispositions plus améliorées que les précédentes afin de parvenir à bout de ces moustiques rebelles et éliminer le paludisme dans la sous-région d'ici à 2020.

