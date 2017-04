Ile Maurice: Visite aux Chagos - Le gouvernement mauricien s'y oppose «fortement»

«Maurice est le seul État qui a le pouvoir légal de résoudre les problèmes liés à l'archipel des Chagos.

Maurice ne reconnaît pas la légalité des actions que le Royaume-Uni a prétendu ou prétend prendre à l'égard de l'archipel des Chagos car il enfreint le droit international. Cela inclut le package de £ 40 millions et le programme de visites à l'archipel des Chagos.» C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué émis par le bureau du ministre mentor ce 4 avril 2017.

Le haut-commissariat britannique a lancé un appel à candidatures, le lundi 27 mars, pour cette visite aux Chagos. Le gouvernement de Maurice «s'oppose fortement» au programme de visites à l'archipel des Chagos que le gouvernement britannique prétend entreprendre, peut-on lire dans le communiqué. Et félicite Olivier Bancoult, président et leader du Groupe des réfugiés de Chagos pour sa prise de position. Ce dernier a refusé en avançant que c'est «encore une tentative des Britanniques de divide and rule».

Après les discussions

Le gouvernement de Maurice déplore la manière de faire du gouvernement britannique, à peine trois semaines après la dernière série de discussions entre Maurice et le Royaume-Uni. Ces pourparlers visent à compléter le processus de décolonisation de Maurice et à permettre à Maurice d'exercer sa pleine souveraineté sur l'archipel des Chagos, à la suite de l'accord conclu à New York en septembre dernier.

Cette démarche du gouvernement britannique est contraire au jugement rendu dans l'affaire portée par Maurice contre le Royaume-Uni en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, poursuit le communiqué.

«Violation flagrante des droits de l'homme»

Par ailleurs, le gouvernement de Maurice réaffirme que le déni du droit des Mauriciens, en particulier ceux d'origine chagossienne, de s'installer dans l'archipel des Chagos est une violation du droit international et une violation flagrante des droits de l'homme. Il ajoute qu'il poursuivra sans relâche ses initiatives conformément au droit international pour achever le processus de décolonisation de Maurice, permettant ainsi à Maurice d'exercer sa pleine souveraineté sur l'archipel des Chagos, stipule le communiqué.