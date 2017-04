Ile Maurice: Licenciés de la MDFP - «11 délits envers les employés»

Une solution avant le 1er mai. C'est ce que demande Jack Bizlall, syndicaliste et négociateur de la Federation of Progressive Unions (FPU) pour les 23 employés licenciées de la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP). C'était lors d'un point de presse ce matin mardi 4 avril pour évoquer leur cas.

«La direction de la MDFP a commis 11 délits envers ses employés», martèle Jack Bizlall. Ce dernier a soutenu que le ministère du Travail doit «appliquer la loi peut importe l'opinion du ministre. C'est la première fois que je vois autant de règles bafouées». Jack Bizlall affirme aussi que «les demande sont de droit et non pas d'intérêt. Ce qui rend les demandes légales et non négociables».

A l'ordre du jour lors de cette rencontre, non seulement le cas de la MDFP mais aussi le rachat de la New Mauritius Hotel (NMH). Jack Bizlall soutient que le groupe Espitalier Noël doit donner de garantie aux employés des hôtels à Maurice que leur emploi n'est pas menacé. Et que les hôtels ne seront pas vendus séparément pour compenser la dette. Jack Bizlall affirme aussi que «ceux se sentant lésés dans la vente d'actions aillent porter plainte au civil».