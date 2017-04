Ile Maurice: Affaire Boskalis - Toujours pas de date pour le témoin néerlandais

L'avocat de Prakash Maunthrooa veut tout simplement que le témoignage du Néerlandais, Antonious Theodorous de Goede ne soit plus considéré. Ce, alors que ce procès dans le sillage de l'affaire Boskalis est suspendu à ces témoins.

Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) devait indiquer ce mardi 4 avril quand la cour de Rotterdam devait permettre ces témoignages. Or, il n'en a rien été.

Me Siddhartha Hawaldar a ainsi présenté une motion demandant que le témoignage du néerlandais, Antonious Theodorous de Goede ne soit pas considéré. Motion soutenue par Me Said Toorbuth, qui représente Siddick Chady. Il demande a demandé la production du document portant sur la communication entre Maurice et la Cour de Rotterdam pour prouver qu'il y a bel et bien une Mutual Legal Assistance (MLA).

Me Rishi Hurdowar, représentant le bureau du DPP, a pour sa part, formellement objecté à ces motions. «There has been a ruling upon which the documents are confidential», a fait ressortir l'homme de loi. Ce dernier a néanmoins affirmé qu'il y a eu bel et bien confirmation de la Cour de Rotterdam que ces témoignages se feraient par visio-conférence.

La magistrate Wendy Rangan a, quant à elle, souligné que ces motions n'ont pas été prises en considération. Elle a demandé au représentant du bureau du DPP d'indiquer le 5 mai quand la Cour de Rotterdam pourra permettre ce témoignage. Ce même jour, les deux témoins du CCID, les chefs inspecteurs Rughununden et Nutchetram du CCID, seront entendus.