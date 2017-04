Cameroun: Rigobert Song Bahanag ambassadeur de lutte contre les AVC

Il a été consacré par Mgr Jean Mbarga au cours de la messe œcuménique au palais polyvalent des sports de Yaoundé.

La patrie reconnaissante

Il y avait du monde au palais des sports de Yaoundé ce mardi 4 avril dans l'après midi. Des membres du gouvernement à la communauté sportive ainsi qu'une foule parmi les supporters de « magnan », le capitaine courage, des curieux et même les sceptiques qui voulaient voir des yeux et toucher du doigt celui là qu'on donnait pour mort il y a de cela six mois. Au milieu de la salle, il y avait Rigobert Song Bahanag entouré des ministres de la santé André Mama Fouda et de la communication Issa Tchiroma Bakary.

Grace à DIEU

C'était à l'occasion du culte œcuménique d'action de grâce organisé pour le retour à la vie de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun Presque six mois après son accident vasculaire cérébral (AVC) avec rupture d'anévrisme. Sur la table de prédications des services œcuméniques, musulmans, protestants et catholiques s'étaient succédé pour dire MERCI à Dieu tout puissant pour ses merveilles. Rigobert que nous aimons bien nous est revenu plein de bonne santé après ce terrible accident qui lui donnait très peu de chance de survie. On se rappelle que tous les Camerounais s'étaient mobilisés pour sauver celui qui a tant donné pour son pays au cours d'une riche et remplie carrière de footballeur. International à 137 reprises (4 buts) entre 1993 et 2010, Rigobert Song, formé au Tonnerre Yaoundé, a également porté les couleurs de la Salernitana, Liverpool, West Ham, Cologne, Galatasaray et Trabzonspor, et finit sa carrière en Turquie. Avec les Lions Indomptables, Song a disputé quatre Coupes du monde (1994, 1998, 2002, 2010) et la Coupe d'Afrique des nations, qu'il a remportée deux fois (2000, 2002), à huit reprises.

Les larmes du capitaine

Visiblement ému, le capitaine courage qui auparavant a effectué des visites de reconnaissance et de remerciements à l'hôpital général de Yaoundé, le centre des urgences et le ministère de la santé à dit tout simplement Merci aux anges

du corps médical qui se sont mobilisés pour lui depuis le Cameroun jusqu'à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière de Paris en France. Il a lui-même confessé « Je reviens de très loin » un miraculé qui a dit Merci à tout ceux des membres du gouvernement et les Camerounais d'ici et d'ailleurs qui ont priés et œuvré pour sa guérison. Et, au finish, c'est Mgr Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé qui, pour exorciser définitivement le mal, a eu les mots justes « Vous avez lutté pour les victoires sur les stades de football, désormais vous êtes ambassadeur de lutte contre les AVC » Rigobert Song Bahanag a coulé une larme.