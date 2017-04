Afrique: Coopération - Le Premier ministre tunisien à Ouagadougou

Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, est arrivé à Ouagadougou, dans la soirée du mardi 4 avril 2017, à la tête d'une forte délégation pour une visite d'amitié et de travail de deux jours. Il a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue burkinabè, Paul Kaba Thiéba, et plusieurs membres de son gouvernement.

Sur invitation du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le Premier ministre de la Tunisie, Youssef Chahed, effectue une visite d'amitié et de travail de deux jours à Ouagadougou. Il a été accueilli, à sa descente d'avion, par son homologue burkinabè et des membres de son gouvernement, dans la soirée du mardi 4 avril 2017. Accompagné d'une délégation importante composée de ministres tunisiens et d'une centaine d'hommes d'affaires, Youssef Chahed a déclaré être venu au pays des Hommes intègres pour renforcer l'axe Tunis-Ouagadougou sur le plan politique et économique. « Beaucoup d'évènements positifs ont eu lieu ces derniers mois entre nos deux pays, notamment l'ouverture de notre ambassade à Ouagadougou, ce qui témoigne de la volonté de la Tunisie nouvelle d'aller vers son environnement africain. Nous pensons que les relations entre la Tunisie et le Burkina Faso peuvent se hisser à un niveau beaucoup plus important », a-t-il soutenu.

Selon le Premier ministre tunisien, ces relations concernent les échanges techniques, le renforcement de capacités et les investissements commerciaux. « Il y a un potentiel très important et nous sommes ici dans notre environnement naturel. Nous remercions nos frères du Burkina pour l'hospitalité et la qualité de l'accueil que nous avons eu depuis notre arrivée », a précisé Youssef Chahed. Souhaitant la bienvenue à son hôte et à sa délégation, le Premier ministre burkinabè, Paul Kaba Thiéba, a souligné que cette visite est l'occasion d'échanger sur le plan politique, diplomatique et économique, et surtout de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les deux Etats. « Mon homologue est accompagné d'une forte délégation, ce qui augure un renforcement substantiel des relations économiques entre les deux pays. C'est ce à quoi nous travaillons et nous allons nous y atteler pendant le séjour de M. Chahed et sa délégation et dans les prochains jours », a ajouté, Paul Kaba Thiéba.

Les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la Tunisie sont vieilles de plus d'un demi-siècle et couvrent plusieurs domaines comme l'énergie, l'éducation, la formation professionnelle, la santé et la défense. Le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, est né le 18 septembre 1975 à Tunis. Il est le 15ᵉ chef du gouvernement de la Tunisie indépendante depuis le 27 août 2016. Avant d'occuper sa fonction actuelle, il a été ministre des Affaires locales de janvier à août 2016 dans le gouvernement de Habib Essid. Titulaire d'un doctorat en agroéconomie, M. Chahed parle couramment l'arabe, le français, l'anglais et l'italien. Il est marié et père d'une fille. Il était au Niger avant d'arriver à Ouagadougou. Son périple le conduira par la suite au Mali.