Cameroun: Immigration clandestine - 15 footballeurs camerounais expulsés de Russie

Il ne s'agit pas des joueurs de Fc Yaoundé II. C'est un particulier qui est venu nous voir pour signer un partenariat. Le maire (Luc Assamba, le président du club, ndlr) devait partir. Il a même eu le visa pour la Russie, mais pour des raisons professionnelles, il n'a pas pu faire le déplacement. Chaque joueur a payé son billet d'avion et son hébergement. C'est un groupe de jeunes joueurs qui sont allés jouer un tournoi en Russie. Peut-être qu'ils ne sont plus tombés d'accord là-bas.

Après l'interrogatoire, leurs documents étaient en règle, mais leurs visas avaient expiré. Ils ont donc été remis aux autorités et sont immédiatement passés devant les tribunaux." Le tribunal de la région de Feodosiya a imposé aux ressortissants étrangers 2 000 roubles (35 dollars) chacun et leur a ordonné de quitter le territoire russe dans les 10 jours", précise le rapport y relatif publié par des journaux locaux.

Le tournoi qui s'est joué dans différentes régions de la Crimée entre le 8 et le 25 février a regroupé 12 équipes dont 08 la Crimée, trois de Russie et Yaoundé II FC qui était la seule équipe de l'extérieur invitée.

