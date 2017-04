Burkina Faso: Des partenaires français tendent la main au pays

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience des délégations de l'Agence française de développement (AFD) et de la caisse des dépôts et consignations de France, le mardi 4 avril 2017 au palais présidentiel de Kosyam. En toile de fond de cette entrevue, le renforcement de la coopération sur le plan financier, économique et infrastructurel.

Les partenaires français du Burkina Faso nourrissent de bonnes ambitions pour un développement inclusif du pays. Ainsi des projets de financement de certains programmes de développement de l'énergie solaire, des infrastructures des collectivités décentralisées sont dans le viseur des amis français du pays des Hommes intègres. En effet, le mardi 4 avril dernier, lorsque le chef de l'Etat burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu les directeurs généraux de l'Agence française de développement (AFD), Remy Rioux, et celui de la Caisse des dépôts et consignations de France (CDC), Pierre René Lemas, il a été question d'approfondir la coopération avec lesdites institutions en vue d'un développement soutenu au Burkina Faso.

Accompagnées des ministres burkinabè en charge de l'économie et des finances, Rosine Coulibaly, et du ministre de l'Energie, Alfa Omar Dissa, les deux délégations ont affirmé avoir eu un entretien fructueux avec le président du Faso. Ainsi, le directeur général de l'AFD, Remy Rioux, porte-parole du groupe, a indiqué que le directeur général de la CDC, Pierre René Lemas, est à sa première visite au Burkina Faso et c'est le bilan de son séjour que le groupe est allé présenter au président du Faso. Pour les acteurs, la mission a pour but de procéder dans les jours à venir au lancement de la CDC au Burkina Faso, sceller des accords de partenariats dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie, de la formation professionnelle, etc.

Mieux, les partenaires français affirment être disponibles à financer certains projets de développement du pays. Aussi les hôtes du chef de l'Etat disent apprécier positivement les grands axes de développement du pays tels que le Plan national de développement économique et social (PNDES) auquel ils affirment adhérer. "Nous rendons hommage à la qualité des politiques publiques du Burkina Faso avec les institutions internationales (Banque mondiale, Union européenne)", a apprécié Remy Rioux de l'AFD.