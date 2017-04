Ile Maurice: Miselaine Duval - «C'est aberrant que les gens interprètent la scène comme cela»

Miselaine Duval aurait souhaité que la personne ayant fait ce commentaire vienne lui en parler personnellement si elle a été offensée. «C'est plus un problème d'interprétation. On s'excuse par rapport à cela. J'adore Rodrigues. On travaille souvent ensemble. C'est trop facile d'accuser. Les gens sont brutaux avec les mots utilisés. Il n'y a pas lieu de faire d'excuses publiques. On n'a pas voulu être péjoratif contre la femme et le pays. N'oubliez pas que je suis moi-même une femme.»

Selon les dires de Miselaine Duval, c'est le commentaire d'une femme qui n'a pas compris la scène qui a créé cette polémique. «La scène en question raconte une conversation entre le personnage Sam et son rival. Il lui a demandé : 'pourquoi ma femme va à Agaléga, Rodrigues ou St-Brandon ?'. En d'autres mots, Sam demande à son rival d'aller chercher une autre femme et ne pas jeter son dévolu sur la sienne», a expliqué la directrice de Komiko.

«Je suis désolée et triste que tout cela ait pris cette tournure.» La fondatrice et directrice de la troupe Komiko, Miselaine Duval, a répondu à ses détracteurs sur la polémique concernant son dernier spectacle Tok Tok Tok.

