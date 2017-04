Ile Maurice: Motion de blâme - La Speaker était impartiale, selon SAJ

En effet, après la publication d'un éditorial, Touria Prayag, la rédactrice en chef de Weekly, était devenue persona non grata au Parlement, suivant les ordres de Sheila Hanoomanjee. Selon Shakeel Mohamed, la Speaker ne pouvait agir de la sorte. Elle aurait dû référer l'affaire au Directeur des poursuites publiques, comme le stipule les Standing Orders. Sheila Hanoomanjee ne peut être «juge et party», ajoute le député travailliste. Mais SAJ a rappelé que dans le passé le Speaker Dev Ramna avait banni la journaliste Deepa Bhookhun et que son argument n'a pas lieu d'être. Le ministre mentor, déclare qu'il ne croit pas aux raisons avancées par Shakeel Mohamed.

