Cameroun: Recensement général de l'agriculture et de l'élevage - Le financement fait défaut

C'est le principal défi du comité technique national en charge de cette opération. Lequel s'est réuni lundi dernier en sa deuxième session.

Le budget préalablement prévu pour les opérations du recensement général de l'agriculture et de l'élevage (RGAE) a été revu à la baisse de 5,4 milliards de F. L'on est passé de près de 29 milliards de F à 23,6 milliards de F. Des voies de mutualisation avec le Bureau central de recensement et d'étude de la population (BUCREP) sont explorées, question de compresser davantage cette enveloppe, vu que les pouvoirs publics peinent à mobiliser les fonds nécessaires. Lundi dernier à Yaoundé, à l'ouverture des travaux de la deuxième session du comité technique national du RGAE, il a clairement été dit que « le défi principal de ce projet est la mobilisation des fonds. Pour sa contribution, un peu plus de 11 milliards de F, le gouvernement n'a encore mis à disposition que six milliards de F.

De la part des partenaires techniques et financiers, il est attendu 12,4 milliards de F, mais l'on ne tient encore que des promesses de trois milliards de F. Le gap demeure important », regrette Henri Eyebe Ayissi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural (MINADER), qui invite les partenaires au développement du Cameroun à s'intéresser davantage à ce projet. Le MINADER est en effet coprésident du comité technique national du RGAE, avec son collègue Dr Taïga, ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales (MINEPIA). Institué en 2015 par décret présidentiel, le RGAE a pour objectif de mettre à disposition du gouvernement et des intervenants du secteur rural des données fiables, pertinentes et suffisamment détaillées pour des besoins de choix stratégiques, de planification et de suivi évaluation des initiatives en faveur du développement des activités agropastorales et halieutiques.

En dépit des questions budgétaires, Laurent Manga Bela, coordonnateur national du RGAE, assure que diverses activités préparatoires au recensement ont déjà eu lieu. Et depuis novembre 2016, l'on est en train de mener des activités de découpage du territoire en zones de dénombrement. Une enquête pilote suivra dès le mois de mai prochain.