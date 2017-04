Cameroun: Attentat de Saint-Pétersbourg - L'enquête avance

Par ailleurs, selon les medias russes, l'attentat de Saint-Pétersbourg serait un acte de représailles de l'organisation Etat islamique (EI). Le groupe jihadiste en veut à la Russie pour son intervention militaire en soutien aux forces de Bachar Al-Assad en Syrie. Selon la presse russe, environ 600 combattants originaires du Kirghizistan, pays majoritairement musulman et sunnite, ont rejoint les groupes jihadistes en Irak et en Syrie. Ils sont notamment originaires de la région d'Och, d'où venait Akbarjon Djalilov. Le gouvernement russe pour sa part est plus réservé. Mais il considère l'attaque comme un « défi lancé à tous les Russes, y compris au chef de l'Etat », a déclaré le porte-parole du Kremlin.

Dans un nouveau bilan publié mardi matin, les services antiterroristes russes ont fait état de 14 morts et 49 blessés hospitalisés à la suite de l'attentat survenu lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg. Selon le ministre russe de la Santé, Veronika Skvortsova, 11 personnes ont été tuées sur les lieux et trois autres sont décédées des suites de leurs blessures dans des ambulances ou à l'hôpital.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.