Ile Maurice: Litige Gujadhur vs MTC - La saison hippique aurait pu ne pas avoir lieu

Lors d'une réunion entre Ramapathee Gujadhur, directeur de la compagnie Candy Pink Roses, et Benoît Halbwachs, le représentant du MTC, ce dernier propose une location mensuelle de Rs 180 000, plus une augmentation annuelle de Rs 10 000. Proposition que les Gujadhur ont acceptée. Mais, là encore, le conseil d'administration du MTC ne donne pas son aval.

Me Anwar Abbasakoor, avoué des Gujadhur, a informé la juge Rita Teelock, siégeant en référé, que les deux parties ont trouvé un accord le 22 mars et que le bail entre la compagnie Candy Pink Roses et le MTC sera renouvelé. Me Sanjay Bhuckory, Senior Counsel, qui représente le MTC, s'est joint à la motion de son confrère et a confirmé l'accord. L'affaire a été renvoyée au 19 avril 2017 pour permettre aux deux parties de ratifier l'accord.

Cette année, on aurait pu ne pas voir de chevaux dans les stalles de départ. Mais grâce à un accord de dernière minute, la compagnie Candy Pink Roses, représentée par les Gujadhur, et le Mauritius Turf Club (MTC) ont pu s'entendre le 22 mars, soit trois jours avant le début des courses.

