Ile Maurice: Salaire - 600 assistants maîtres d'école pénalisés

Selon Vinod Seegum, le PRB aurait accepté qu'il s'agisse d'une grosse anomalie. Le cas a été référé au Departmental Implementation and Monitoring Committee au ministère de l'Éducation dès l'année dernière. «Même le Senior Chief Executive du ministère a reconnu l'erreur. Le dossier a été transmis au Central Implementation and Monitoring Committee du ministère de la Fonction publique», explique le président de la GTU. Il nous revient qu'une réunion s'est tenue sur le sujet le 20 mars. Mais depuis, aucune nouvelle.

Adding insult to injury. C'est ainsi que les enseignants du primaire qualifient la nomination de 90 nouveaux Deputy Head Masters (DHM), hier. Pour cause, depuis le dernier rapport du Pay Research Bureau (PRB) en avril dernier, les assistants maîtres d'école sont victimes d'une «grande injustice». Car ceux qui ont moins d'expérience, et qui viennent d'être nommés, se retrouvent avec un salaire supérieur à celui de leurs prédécesseurs. Une différence de Rs 3 050, anomalie flagrante dans la fonction publique, où, au contraire, les employés qui comptent le plus grand nombre d'années d'expérience touchent davantage d'argent...

