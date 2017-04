Ile Maurice: Calodyne - Les habitants dénoncent un camion pollueur

Le problème de pollution n'en finit pas à Calodyne. Après les déchets médicaux sur un terrain en friche, les habitants de la région sont montés au créneau, ce mardi 4 avril, contre des déchets déversés par un camion sur un autre terrain à proximité d'un champ de canne. En effet, selon les habitants de Calodyne, ce camion y déverse des ordures «jusqu'à quatre ou cinq fois par jour».

Pourquoi ne disent-ils rien au chauffeur du véhicule ? Selon l'un de ces habitants, les individus se trouvant dans le camion «ont l'air louche». Après que les résidents ont porté plainte au poste de police de Grand-Gaube, hier, lundi 3 avril, un groupe d'individus se seraient introduits dans une maison. «Nous ne savons pas si c'est eux ou si c'est juste un coïncidence mais nous ne voulons pas prendre de risque. C'est quand même étrange», indique-t-on.

Parmi les déchets que déverse le camion se trouvent des électroménagers, dont des machines à laver, des bouteilles et des sacs en plastique, et même des animaux morts. «Une odeur nauséabonde s'en dégage des fois. Si ça continue, tous les terrains abandonnés seront envahis par les ordures et c'est sûr que cela nuira à notre santé.»

De plus, selon les habitants, les responsables de la pollution mettent le feu aux ordures. «Il y a du plastique et des électroménagers. En y mettant le feu, ces individus nuisent aussi à l'environnement», souligne-t-on.

Par ailleurs, les habitants indiquent avoir contacté la police de Grand-Gaube et la police de l'environnement après avoir aperçu le camion, hier lundi 3 avril. Or, celles-ci n'ont pu rattraper les responsables de cette pollution. Ces derniers seraient, par la suite, retournés sur le terrain en friche pour brûler les déchets et brouiller les pistes.

Toutefois, le camion est revenu ce matin avec d'autres déchets. «Trop c'est trop. Ils doivent payer pour leurs actes», martèlent les habitants de Calodyne.

Nettoyer les terrains en friche

Selon une habitante, il est primordial de sensibiliser les gens sur l'importance de protéger l'environnement et de nettoyer leurs terrains. Car, certains profitent du fait que ces terrains soient abandonnés pour y déverser leurs ordures. «Si chacun prend le temps de nettoyer son terrain, les gens n'y viendront pas jeter leurs déchets», affirme-t-elle.