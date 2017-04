Ile Maurice: L'ADSU veut des explications d'un proche de Navind Kistnah

Navind Kistnah, âgé de 34 ans, est soupçonné d'être impliqué dans l'importation de 157 kilos d'héroïne et de 25 kilos de cannabis en provenance de Durban, Afrique du Sud. Toutefois, la veille de la découverte de la première cargaison d'héroïne dans un conteneur arrivé à bord du Msc Ivana, le mercredi 8 mars, il a pris l'avion pour se rendre à Johannesburg. Depuis, il est introuvable. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui par la police mauricienne. Quoique ses proches déclarent qu'il a été arrêté au Mozambique, au quartier général de l'ADSU, on avance que le service d'Interpol local n'a pas cette information.

Au quartier général de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) aux Casernes centrales, on s'intéresse à un proche de Navind Kistnah. Cela, afin d'obtenir des explications sur le courtier en douane qui se trouverait au Mozambique et également un enregistrement téléphonique qui serait en sa possession. D'ailleurs, il était prévu hier que le frère de Navind Kistnah se rende au bureau de l'ADSU à cet effet mais il ne l'a pas fait.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.