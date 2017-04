Ile Maurice: Dans les rues de Port-Louis, il tente de voler une valise contenant Rs 125 000

Un jour plus tôt, lundi 3 avril, une femme s'est fait voler deux chaînes en or valant Rs 33 000 à Cité Vallijee. La femme de 53 ans a été blessée pendant cet incident.

L'incident s'est produit aux alentours de 13 h 30. Des policiers qui se trouvaient non loin se sont mis à la poursuite du voleur en compagnie de volontaires ayant assisté à la scène. L'homme, âgé de 39 ans et habitant Cité Mangalkhan, a été appréhendé et est toujours en détention policière.

Il a été poursuivi par des policiers et des volontaires dans les rues de la capitale, mardi 4 avril. Un homme de 39 ans a été pris en flagrant délit ,arrachant une valise des mains d'un homme non loin de la rue Sir William Newton à Port-Louis. La valise contenait la somme de Rs 125 000.

