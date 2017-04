Afrique du Sud: H. Zille épinglée pour un tweet jugé favorable à la colonisation

L'Alliance démocratique elle même a également vivement condamné ses propos, indiquant que le colonialisme, comme l'apartheid, est fondamentalement mauvais et ne peut en aucun cas être justifié et a officiellement annoncé enquêter sur les tweets en question dimanche 2 avril.

Dans un message posté en mars 2017, Helen Zille écrit : « pour ceux qui considèrent que l'héritage du colonialisme est seulement négatif, pensez à l'indépendance de la justice, au réseau de transports et à l'eau courante... ». Un message qui semble justifier le colonialisme et provoque un embrasement immédiat des réseaux sociaux, 23 ans après la fin de l'apartheid. En quelques heures, des centaines de Sud-Africains ont répondu, retweeté.

