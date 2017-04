Sénégal: Matam - Protection de l'environnement et réforestation, la région s'engage

Les festivités marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Sénégal portant sur le thème: "Rôle des Forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement", se sont déroulées à travers un défilé d'une grande envergure à Matam.

Parée aux couleurs nationales et rendue coquette pour la circonstance, la ville de Matam, chef-lieu de la région du même nom, n'est pas restée en marge des festivités de marquant l'Indépendance du Sénégal hier, mardi 4 avril 2017.

En effet, vêtues de leurs plus beaux vêtements pour marquer leur communion parfaite, les populations de plusieurs localités de la région se sont retrouvées, pour célébrer les 57 ans de l'accession du pays à la souveraineté internationale. C'était en présence du gouverneur de région, Oumar Mamadou Baldé, en compagnie de plusieurs autorités administratives, des autorités militaires, paramilitaires et des autorités politiques. En plus, naturellement, des autorités locales, des autorités religieuses et coutumières, des partenaires techniques et financiers et de plusieurs personnalités issues des diverses couches socioprofessionnelles de la région.

Le salut aux couleurs sera suivi par le défilé civil, puis du défilé militaire et paramilitaire (motorisé et à pied) des différents éléments. Comme il est de coutume, les anciens combattants, les tout-petits des écoles maternelles, les écoles élémentaires, les scouts, les éclaireurs, la Croix-rouge et les femmes des groupements se distingueront allègrement durant leur passage. L'attraction du défilé viendra aussi de la prestation des majorettes qui, accompagnées de percussions, feront vibrer le public pendant une bonne dizaine de minutes au rythme du folklore local. Viennent ensuite les Agents de la sécurité de proximité, le Service d'hygiène, les Sapeurs pompiers, la Police (fortement représentée par les filles), la Gendarmerie et l'Armée qui, dans des mouvements parfaits de rigueur, de cohésion et d'harmonie, gratifieront le public d'un défilé haut en couleurs fortement accompagné par les applaudissements nourris de l'assistance.

«MATAM A TOUJOURS ETE EN PHASE AVEC LE THEME CHOISI CETTE ANNEE»

Remerciant, au nom du président de la République, toutes les personnes qui ont participé à la cérémonie, le gouverneur de région, après avoir magnifié les prestations des différentes entités qui ont pris part au défilé, rendra un vibrant hommage aux anciens combattants. Le chef de l'exécutif régional s'appuiera aussi sur l'opportunité qui lui était offerte pour féliciter le Commandant des Armées, le Commandant de la compagnie de gendarmerie pour l'organisation impeccable du défilé, congratulant, sous ce registre, toutes les Forces de défense et de sécurité et les autorités locales et coutumières.

De l'avis d'Oumar Mamadou Baldé, le thème choisi cette année, traduit bien les préoccupations environnementales de la région. Matam dont le relief est relativement plat par rapport au reste du pays est tout de même caractérisée par une vaste plaine incisée de vallées avec trois zones éco-géographiques qui regorgent de fortes potentialités économiques. Il s'agit, de la vallée du fleuve Sénégal ou «dande maayo», terres d'agriculture, d'eau, de forêts et de pêche, de la zone du Ferlo (zone pastorale) et la zone intermédiaire du «diéri».

Au niveau de ces zones, les dégradations des ressources naturelles (eau, flore et la faune) sont prises au sérieux par l'Inspection régionale du service des eaux et forêts et du service de l'environnement. «L'effort permanent de l'Inspection régionale du service des eaux et forêts et du service de l'environnement, qui, jour et nuit, travaillent à changer le visage de la région de Matam sera poursuivi. Afin que l'agriculture, la pêche, les mines, les eaux et forêts, soient exploités dans la durabilité, pour une meilleure préservation de nos ressources», déclare le gouverneur.

Et d'ajouter: «c'est, l'occasion pour dire que l'année qui se profile devant nous, sera axée sur la protection de l'environnement et sur la reforestation de notre région, avec des efforts soutenus. Je lance un appel aux populations, aux collectivités locales et aux projets et programmes pour accompagner les pouvoirs publics dans cette dynamique de la protection de l'environnement».

Auparavant, le chef de l'exécutif régional avait procédé à une remise de décorations à des personnalités de la région. Il s'agit de feu Cellé Diagne, ancien chef de service régional de la planification et d'Alassane Mbengue, secrétaire général de l'Inspection d'académie de Matam, Mariame Kane, député du département de Kanel, Thierno Sarr, enseignant et la Croix-rouge de Matam.