Actuellement diffusé sur la chaîne Voyage, Madatrek est une série documentaire qui raconte les péripéties d'une famille qui voyage dans tout Madagascar à pied, avec une charrette et deux zébus.

Alexandre, Sonia, Philaé et Ulysse ont fait le Sud partant d'Antananarivo, rejoignant la côte Ouest, le Sud et l'Est pour remonter vers Mananara. Une grande aventure humaine, mais surtout de très belles images de Madagascar. Car pour ce film, la famille ne veut parler que de ce qui est positif. Prochaine étape, le Nord. L'aventure continue !

3 300 kilomètres à pied... et même pas fatigués ! Certes, ça use les souliers, mais lorsqu'on le fait en s'amusant, avec une charrette et deux zébus, et toute la chaleur humaine des

Malgaches, ces quelques milliers de kilomètres se transforment très vite en milliers de scènes mémorables pour des souvenirs indélébiles.

C'est le cas pour la famille Poussin, qui a déjà fait l'Afrique à pied. Pour cette nouvelle aventure qui a commencé il y a deux ans et demi maintenant, Alexandre et sa femme Sonia, accompagnés de leurs deux enfants : Philaé et Ulysse, ont décidé de découvrir Madagascar à pied, à travers les campagnes profondes et les paysages à couper le souffle.

C'est donc de la Capitale qu'ils commencent leur épopée pour aller vers le Sud, n'empruntant pas la route nationale bien bitumée, « sinon on s'ennuierait » comme le dit si bien Alexandre, mais à travers les pistes et les routes secondaires que parfois seules les charrettes peuvent traverser.

Avec un chien et deux zébus qu'ils ont adoptés au fil du voyage, ils partent en pleine découverte, avec comme seul itinéraire l'aventure. « On trace notre chemin » disent-ils.

Rencontres. Ce trek en charrette, c'est un voyage fabuleux qui est jonché de rencontres. Il y a d'abord les paysages qui scintillent de toutes les couleurs : la terre rouge, la mer turquoise, le vert luxuriant de la nature... le tout filmé avec un drône pour donner l'impression de grandeur, et pour ne rater aucune miette. Il faut dire que la scénographie du paysage évolue au fil du séjour.

Dans les Hautes Terres, on peut apprécier la terre rouge et la couleur des maisons fabriquées avec des briques de couleurs chaudes. Et puis, lorsque la famille va vers les côtes, on remarque très bien le changement des plantes, et le rouge commence à laisser place au vert des plantes qui poussent tout le long de ces zones côtières.

Dans le Sud-Ouest, l'abondance des baobabs, ces grands arbres qui font la fierté de Madagascar, donnent une impression de grandeur et de plénitude, de calme et de sérénité. Et puis, il y a la beauté des plages et des lagons. Une mer bleu vert turquoise dans laquelle tout le monde se laisse emporter.

Madagascar est magnifique, et dans les yeux, ou plutôt l'objectif de ces documentaristes aventuriers, le pays est encore plus beau. Et puis, il y a l'aventure humaine, la rencontre entre deux peuples et deux nationalités.

Evidemment, des « vazaha » qui marchent à pied, qui voyagent en charrette, c'est insolite. L'accueil des villageois est toujours très bienveillant, ces derniers n'hésitant pas à esquisser quelques pas de danse pour participer à cette euphorie générale.

Mais c'est surtout à travers ces rencontres, et ces bribes d'histoires, qu'Alexandre et Sonia trouvent une autre raison d'être de ce projet. En deux ans et demi, ils ont rencontré, puis collecté des fonds pour aider les organismes et les personnes qui s'impliquent pour le bien de la communauté.