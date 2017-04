Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND), le ministère en charge de l'Energie a élaboré la Nouvelle Politique de l'Energie (NPE), pour la période 2015-2030, afin de soutenir l'accès de tous à une énergie moderne, fiable et abordable.

Assurer la sécurité énergétique du pays n'est pas en reste. Pour ce faire, une connaissance de la situation et de l'évolution du secteur de l'énergie dans son ensemble, s'impose. Raison pour laquelle, un Système d'Information Energétique sera mis en place, a-t-on appris.

Outil pour les acteurs.

Ce qui requiert une planification stratégique et opérationnelle pilotée depuis le ministère de tutelle ainsi que l'accès aux données et informations énergétiques fiables.

Ces bases de données seront gérées depuis un Système d'Information Energétique adapté et efficace permettant de suivre et d'éclairer les décisions à tous les niveaux hiérarchiques. Cela constitue d'ailleurs une condition sine qua non pour bien asseoir la politique nationale de l'énergie, a-t-on évoqué.

L'objectif de la mise en place de ce Système d'lnformations Energétiques dédié à la gouvernance et à la gestion des données du secteur énergie, est de doter les principaux acteurs du secteur d'un outil commun de planification et d'aide à la décision leur permettant de pallier les surveillances relatives au manque de visibilité sur l'état des infrastructures et des ressources, aussi bien entre acteurs du secteur électrique qu'avec les autres acteurs de développement.