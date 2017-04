Madagascar: Suspension de maires - Le MAPAR interpelle la Communauté internationale

La suspension de maires est devenue monnaie courante ces derniers temps. Et ce sont des élus Mapar qui en sont… Plus »

Un régime qui échoue sur tous les plans de la vie socioéconomique du pays ». Pour le MAPAR, le respect de l'Etat de droit et la bonne gouvernance constitue l'unique solution pour résoudre les problèmes vécus au quotidien par la population et pour sortir le pays de l'impasse actuelle.

Au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à l'Injet Ambodivona, les responsables du parti ont cité entre autres, la poursuite judiciaire lancée à l'encontre du sénateur Lylison René de Rolland, la violence perpétrée au domicile de la députée Rahantanirina Lalao (Ninah), l'agression contre l'ancien membre du Conseil Supérieur de la Transition Sareraka, l'incarcération de l'ancien ministre des Postes et de la Télécommunication, Augustin Andriamananoro, ainsi que la suspension des maires élus sous les couleurs du MAPAR à Antsiranana, à Toamasina et à Mahajanga.

