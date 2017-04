Madagascar: Quoi de neuf, docteur ?

Et un autre petit séisme dans la communauté du web quand la vidéo d'une dame tabassant et insultant ces grands « enfants » circule sur Facebook. Interpellation du Ministre de l'éducation Nationale qui n'a jamais été autant tagué.

Flots d'indignation, commentaires par centaines pour demander où la scène s'est passée. La photo de la femme a même été publiée comme pour dire « wanted ». Quand vient une vidéo d'explication de la directrice, affirmant qu'il y a déjà eu des ententes avec les parents, comme il devient croustillant de lire les répliques.

D'une manière scientifique et éprouvée, l'ONG ENDA Océan Indien et l'IRD (Institut de recherche pour le développement) ont mis en exergue qu'en 2007, 65% des femmes vivant dans la ville d'Antananarivo subissent des violences conjugales. On imagine facilement que ce taux n'a pu qu'augmenter ces dix dernières années.

Le foyer étant la base de tout caractère social, on déduit très facilement que dans au moins 65% des familles, on utilise le tabassage et les agressions psychologiques comme « manière » d'éduquer les enfants.

Aussi, avec un décompte très simpliste, sur 100 commentaires d'indignation sur cette affaire, 65 ont été faites par des gens qui pourtant, dans leur quotidien, ont recours à une de ces formes de violence dans leur famille.

En revenant sur ces réactions, on peut décortiquer plusieurs types d'internautes. Ils y a ceux qui s'indignent et rien de plus. Ils y a ceux qui s'indignent et qui demandent où la scène s'est passée, et rien de plus. Il y a ceux qui sont choqués, qui partagent, qui demandent au ministère de faire quelque chose.

Mais, à aucun moment, on n'a pu trouver une personne qui décide de faire quelque chose directement. Beaucoup diront que ce n'est pas à nous de faire quelque chose et que c'est l'affaire du ministère. 18 février 2010, les lycéens se sont joints aux enseignants d'Ile-de-France ;

Cayenne le 15 avril 2014 ; et 03 février 2016 à Cavani Sud, Mayotte : quelques manifestations civiles pour se soulever contre les violences dans et autour des établissements scolaires. Car l'éradication de ces agissements ne peut se faire seulement par une simple pénalisation d'un établissement scolaire mais par la conscientisation de la masse.

Seules 35% des tananariviennes n'ont jamais subi de violence. S'il y a donc dix filles dans une salle de classe, seule trois d'entre elles sont vraiment protégées par leurs parents. Alors, quand la directrice dit qu'il y a eu cette entente avec les parents, exagèrerait-elle ?

Car les parents eux-mêmes s'adonnent à des pratiques qui sont socialement banalisées. Face à une violence familiale ou conjugale, avons-nous le réflexe de nous interposer ou au moins d'appeler la police ? La vérité est que la majorité se tait et ne fait rien, sous prétexte que c'est une affaire de famille et que c'est donc tout à fait normal.

Encore plus croustillant, on prendrait un malin plaisir en comptant le nombre de commentaires qui relate les formes de brutalités que ces « grandes personnes » ont aussi subies durant leurs années d'école.

Alors, « quoi de neuf docteur ? » comme le dirait Bugs Bunny. À part qu'on peut se cacher derrière notre petit écran avec des commentaires d'hypocrites et faire autre chose une fois arrivés à la maison.