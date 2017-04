Un rendez-vous populaire et d'exception qui fédère continuellement les fêtards de tous âges, la THB Tour rempile à Antsirabe pour les fêtes Pascales.

Toute une ribambelle de festivités enivrera de nouveau la ville d'Eaux tout au long du week-end de Pâques. Entre joie, allégresse et amusements divers, Antsirabe et le public féru de bonne ambiance accueillent son traditionnel THB Tour, les 15, 16 et 17 avril.

Le coup d'envoi de la grande tournée de cet évènement divertissant, initié par le groupe Star depuis douze éditions se fera dans cette ville. Ces retrouvailles avec le THB Tour apportent son lot de nouveautés cette année en accordant plus ample considération à la famille.

Des concerts bouillonnant d'émerveillements verront la participation des artistes à l'affiche sur sa scène où se relayeront le couple Arnaah et Big Mj, mais aussi les fameux Pit Leo et

Mr Sayda, ainsi que Nina's et Lôla. Le tout sera accompagné, comme à l'accoutumée, par les animations taquines et tonitruantes des duos Fou Hehy, ainsi que les DJ Sniper et Nicky. Outre l'habituelle aire THB, un espace famille sera exclusivement aménagé, à l'occasion, sur l'Avenue de l'Indépendance.

Sensibilisation

« Avec une affluence de plus de 100 000 personnes à chaque édition, on ne cesse de redoubler d'effort chaque année, pour satisfaire le public.

Pâques étant un moment privilégié en famille, cette année, on sera aux petits soins aussi bien pour les grands que les petits », souligne Setra Ramankoraisina, responsable événementiel du groupe Star. De ce fait, les organisateurs laisseront la part belle à la sécurité et également au bien-être du public, durant ces trois jours de fête.

Autant les forces de l'ordre que les membres du personnel de la Croix Rouge seront au taquet pour veiller à la moindre incartade, le tout orné d'une sensibilisation continue autour d'une consommation modérée des produits alcoolisés.

Partant des usines de la brasserie Star dont Antsirabe en est le fief, une grande caravane ouvrira le bal dans la matinée du 15 avril, et longera toute la ville.

Arnaah et Big Mj enchanteront ensuite le public l'après-midi. S'ensuivront les jeunes Pit Leo et Mr Sayda le lendemain en y apportant une bonne ambiance urbaine où rap et reggae se conjugueront.

Dans la soirée de ce 16 avril, Nina's prendra le relai pour une soirée au rythme tropical. Le lundi de Pâques, Les DJs Sniper et Nicky chaufferont la scène dès le matin et Lôla continuera, par la suite, à faire danser le public de la THB Tour, pour clôturer en beauté cette douzième édition.

Ces retrouvailles à Antsirabe ne sont que les prémices d'autres festivités à venir dans les autres grandes villes de la Grande île. Désormais accompagné de ses nouveaux partenaires à savoir Orange et Canal+, le groupe Star promet des rendez-vous festifs toujours plus hauts en couleurs.