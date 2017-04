Madagascar: Portes ouvertes Ambatovy - L'engouement de la population, toujours au rendez-vous

La suspension de maires est devenue monnaie courante ces derniers temps. Et ce sont des élus Mapar qui en sont… Plus »

L'exploitation du nickel et du cobalt, véritables trésors de l'industrie malgache, permet à Ambatovy de réaliser 32% des recettes en devises de Madagascar, ce qui induit des impacts positifs sur l'économie et la société en général. »

Faisant partie des IDE (Investissements Directs Etrangers), Ambatovy est actuellement la plus grande industrie de Madagascar en termes de recettes et d'impacts économiques et sociaux.

Le Communication Manager Lalaina Randrianarivelo, l'illustre parfaitement en affirmant : « Les portes ouvertes permettent à ceux qui ne peuvent s'y rendre (dans les zones d'implantation) de mieux connaître Ambatovy à travers des panneaux de présentation et une reproduction en maquette géante de l'Usine et de la Mine ».

Les journées portes ouvertes puisent leur origine dans le constat que le projet intrigue la population quant à sa transparence, ses retombées sociales et économiques directes, ses possibilités de recrutement et d'intégration professionnelle.

Organisées trois fois par an, les portes ouvertes « drainent la foule », puisque chaque édition comptabilise entre 7 000 et 10 000 visites.

Citons entre autres la destruction du stock restant d'ammoniac de l'ex-Zeren, la réhabilitation du Lycée Technique de Toamasina et la construction d'un fonds pour la bonne gouvernance des redevances minières, etc.

