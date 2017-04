Madagascar: THB Tour Antsirabe - Concerts, carnavals, concours de cover

Le coup d'envoi de chaque édition du THB tour est donné à Pâques dans la ville d'Antsirabe, fief de la marque THB. Pour le démarrage de sa douzième édition, THB Tour donne rendez-vous aux fêtards de la ville d'Eaux et aux milliers de personnes qui y séjourneront les 15, 16 et 17 avril.

On ne change pas une formule qui gagne ! Pour la douzième année consécutive, THB va investir la ville d'Eaux pour le traditionnel THB Tour.

L'évènement se tiendra au cœur d'Antsirabe les 15, 16 et 17 avril. Si l'année dernière, 100 000 personnes étaient au rendez-vous, les organisateurs, cette année, s'attendent à mieux. Des améliorations vont effectivement être apportées pour le confort de tous les membres de la famille, de papa aux petits bouts.

Setra Ramanankoraisina d'expliquer : « Le week-end de Pâques étant un moment privilégié en famille, en plus de l'habituelle aire THB, un espace famille sera aménagé sur l'Avenue de l'Indépendance, avec diverses boissons hygiéniques, des jeux et animations gratuites ».

Cette année, les organisateurs réservent effectivement plus d'espaces et d'activités. D'ailleurs, Orange, Salto et Canal+ se sont associés à l'évènement.

Fête pour tous. Pour ceux qui n'y ont jamais été, THB Tour sous-entend bières à volonté et rien d'autres. Préjugé ! « THB Tour, c'est la fête en famille, c'est l'ambiance assurée et beaucoup d'activités et animations pour tous », rassure John Herimalala Raharimanjato.

En ouverture, on va effectivement avoir droit à un grand carnaval qui verra défiler les cyclo-pousses, les chevaux, les différents partenaires, les pom-pom girls.

« La caravane partira de l'Usine des Brasseries Star, passera par Mahazoarivo, Tsena Sabotsy, Antsenakely et se terminera à la gare ». Dès l'après-midi, « Fou hehy » investira la scène, Arnaah & Big MJ prendront le relais.

Le dimanche 16 avril, le programme est tout aussi alléchant. Au grand bonheur des plus jeunes et des amateurs de musique urbaine, Pit Leo et Mr Sayda vont reprendre leurs plus grands tubes. Ils laisseront ensuite la place à Nina's. Lôla complète l'affiche.

Il assurera le grand show du lundi de Pâques. Les amateurs d'ambiance discothèque ne seront pas en reste, puisque tous les soirs, les DJ Sniper et Nicky vont leur concocter des soirées inédites.

Des concours de cover et de danse figurent aussi au programme. D'ailleurs, ceux qui souhaitent y participer peuvent s'inscrire dès aujourd'hui. THB Tour à Antsirabe, un évènement dédié à toute la famille !