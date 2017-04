Transformés en bijoux, les richesses du sous-sol malgache gagnent en valeur ajoutée, pour le plus grand plaisir des consommateurs !

Depuis maintenant une dizaine d'années, Madagascar Gem Market et l'Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM) proposent une expo-vente tous les premiers week-ends du mois, pour que tout le monde se retrouve (Malgaches comme étrangers, professionnels et amateurs) autour de la découverte et l'amour des pierres précieuses et semi-précieuses.

Pour ce mois d'avril, le rendez-vous est fixé le 7 et le 8 au Tahala Rarihasina Analakely, en plein centre-ville ! Des certifications de pierres et des explications détaillées sur la lithothérapie sont au programme.

Non seulement les pierres précieuses magnifient les bijoux, mais elles procurent également leurs vertus (physiques et spirituelles) à ceux qui les portent.

Cependant il faut y croire, car l'effet placebo y est peut-être pour quelque chose ! La lithothérapie a par ailleurs fait ses preuves dans les médecines dites alternatives, notamment les massages de tradition orientale.

Pierres ou bijoux ? Les bijoux et autres apparats ont toujours eu une place de choix dans le système socioculturel malgache. Sans faire de la sémiotique de la mode à la manière de Barthes, nous pouvons affirmer que les bijoux et autres parures symbolisent l'origine, les croyances et les aspirations sociales de celui qui les porte.

Le « paraître » étant très important pour les Malgaches, ces derniers sont particulièrement friands de bijoux et autres accessoires valorisant leur position sociale. D'une manière générale, ils ont un penchant pour les bijoux en or ou en argent, mais sans pierre.

Or, Madagascar est extrêmement riche en pierres précieuses, objets d'un vif intérêt pour les étrangers. Le secteur des mines est d'ailleurs l'un des secteurs prioritaires d'investissement à Madagascar.

Inciter les Malgaches à aimer et acheter les pierres au niveau local, c'est une manière comme une autre de leur faire bénéficier des richesses de leur pays !