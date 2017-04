Madagascar: Sécurité alimentaire et nutritionnelle - La COI plaide en faveur des PEID

La suspension de maires est devenue monnaie courante ces derniers temps. Et ce sont des élus Mapar qui en sont… Plus »

« Il faut rappeler, haut et fort, que nos aspirations d'îliens ne peuvent s'épanouir si nous demeurons participants minoritaires - pour ne pas dire « sleeping partners » - à des forums continentaux conçus pour d'autres. Si l'Afrique donne l'exemple, le reste de la communauté internationale suivra et je ne doute pas que les PEID seront alors reconnus comme une entité spécifique au sein du Système des Nations unies ».

« L'Afrique et ses institutions politiques et de développement doivent cesser de nous [ndlr, les PEID] considérer comme de simples éléments de grandes sous-régions continentales », a-t-il affirmé.

Hamada Madi n'a pas manqué de préciser, à l'occasion de l'ouverture de cet atelier régional à Maurice, que l'avenir des PEID dépend des soutiens qu'ils recevront pour atteindre les ODD (objectifs de développement durable) à l'horizon 2030. Non sans mettre en avant la nécessité de donner à ces pays la considération qu'ils méritent dans les processus de développement et les rencontres de haut niveau des acteurs dans ce domaine.

La Commission de l'Océan Indien (COI), par le biais de son secrétaire général, Hamada Madi, l'a réitéré, hier, à l'occasion de l'ouverture, à Maurice, de l'atelier régional de consultation sur le programme d'action global de l'Organisation internationale pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les PEID.

