Madagascar: Un Bianco qui joue pleinement son rôle

La suspension de maires est devenue monnaie courante ces derniers temps. Et ce sont des élus Mapar qui en sont… Plus »

Pour le moment, on ne peut que se perdre en conjectures, mais si le régime laisse le Bianco faire son travail, d'autres grosses pointures vont être prises dans ses filets. Et ce ne sera que justice.

Tout le monde attend la suite de l'enquête et espère que les dossiers seront rapidement bouclés. Comme, jusqu'à présent, les espoirs de voir la justice condamner des personnalités impliquées dans des trafics et des malversations de toutes sortes ont été déçus, l'opinion se cantonne dans un attentisme prudent.

L'organisme de lutte anticorruption ne pouvait qu'émettre un aveu d'impuissance et cette affaire, survenant après beaucoup d'autres n'a fait qu'entacher la crédibilité du régime ayant clamé haut et fort sa volonté de lutter contre la corruption.

La personnalité qui a été interpellée avant-hier et qui est en garde à vue dans les locaux d'Ambohibao croyait être à l'abri de toute poursuite. Sa fonction de conseillère spéciale du président de la République et son amitié supposée avec la première dame lui faisaient croire qu'elle était intouchable.

Celle qui défiait impunément le Bianco et qui se croyait à l'abri des poursuites de cet organisme a donc été cueillie sans qu'elle puisse opposer de résistance. Ses puissants soutiens ne sont pas intervenus ou plutôt l'ont lâchée. Pour la toute première fois, le Bureau Indépendant Anticorruption a pleinement joué son rôle et a pu mener à son terme l'objectif qu'il s'était assigné depuis sa création.

