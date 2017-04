Madagascar/Angola: Coupe de la CAF - La CNaPS Sport fin prête !

La suspension de maires est devenue monnaie courante ces derniers temps. Et ce sont des élus Mapar qui en sont… Plus »

A la pointe de l'attaque, et comme cela n'a pas marché avec Fanja et Eric Dadamanga contre le Coton Club, le staff technique peut remettre dans le circuit Niasexe ou Francis qui a enfin retrouvé son efficacité après un début timide qu'on ne lui connaissait pas du temps où il était le buteur de service du COSPN.

Rythme de croisière. Au milieu, Lalaina fera sans doute son entrée après le départ de Njiva à Montpellier, mais Tipe peut s'offrir le luxe d'aligner d'autres joueurs au milieu dans un effectif sans nul doute le plus riche des clubs malgaches avec Bourhim et Rija Rasoa.

Effectif au grand complet. Un rendez-vous qui arrive au meilleur moment, car forts des leçons contre les Camerounais, les caissiers abordent cette nouvelle donne avec un optimisme bon teint lié non seulement au fait que les Angolais n'ont plus que leurs crocs de légende sur la scène africaine et demeurent en réalité une équipe abordable, mais en plus l'effectif affiche complet avec le retour de Feno, le pilier de la défense qui a été absent lors des matches de ligue des champions.

