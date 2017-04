Sénégal: Lutte contre la déforestation - Les populations invitées à s'inspirer des forces de securité

La problématique du changement climatique et la dégradation de l'environnement est un des enjeux majeurs… Plus »

Abordant le thème de cette fête accès sur «Le rôle des Forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement», il a déclaré qu'il y a une synergie des Forces de sécurité dans la zone sud pour lutter contre le déboisement et la déforestation.

Le gouverneur de la région, Mouhamadou Moustapha Ndao a félicité les Forces de sécurité pour la bonne organisation de ce défilé. «Nous remercions le colonel Khar Diouf et ses hommes pour la bonne organisation de ce défilé et tous ceux qui ont participé à cette organisation.

Le défilé militaire, sous le commandement du capitaine Amadou Guèye Sène a mis fin aux activités marquant la célébration de cette fête nationale, avec des détachements de la Gendarmerie nationale, du Bataillon des commandos, du Groupement national des Sapeurs pompiers, de la Police nationale et un défilé motorisé des Eaux et forets.

Ainsi le défilé civil peut commencer, avec d'abord la petite enfance, les élèves de l'élémentaire, du moyen secondaire et les élèves du supérieur. Il s'en est suivi le défilé des écoles de football ainsi que les arts martiaux, les artistes, les artistes comédiens et les couturiers.

Il sera suivi du président du Conseil départemental, Abdou Khadim Gueye, du préfet de Diourbel, Ibrahima Fall et des adjoints au gouverneur, du représentant du Commandant de la zone militaire n°7, le colonel Kar Diouf, et du gouverneur Mouhamadou Moustapha.

