Sénégal: Kaolack/ Protection de l'environnement - Le gouverneur en appelle a la collaboration citoyenne

La problématique du changement climatique et la dégradation de l'environnement est un des enjeux majeurs… Plus »

Plus de 600 militaires et paramilitaires se sont aussi distingués, en même temps que le défilé motorisé de leurs logistiques.

Aussi a-t-il invité les populations à se ranger derrière le pouvoir et que chacun prenne ce combat comme son propre affaire. Il faut cependant signaliser que le défilé civil, militaire et paramilitaire s'est déroulé hier, mardi 4 avril 2017, dans de bonnes conditions.

Dans le même sillage, Al Assane Sall a lancé un appel solennel en direction des maires et présidents de Conseils départementaux pour que cette croisade contre la dégradation de notre système environnemental et les changements climatiques se fasse avec l'engagement des communes et départements.

Le gouverneur de la région de Kaolack, Al Assane Sall, qui adressait son traditionnel message au Commandant de la zone militaire centre III, en marge du défilé civil, militaire, et paramilitaire, a exhorté les populations à apporter une touche citoyenne au thème choisi cette année pour marquer le 57e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Le gouverneur de la région de Kaolack, par ces mots, a surtout sollicité la collaboration des populations en vue de mieux faciliter la tâche aux Forces de défense et de sécurité à qui le président de la République, Macky Sall, a donné l'insigne honneur de protéger notre environnement.

