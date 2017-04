Maroc: Le Premier secrétaire de l'USFP reçoit l'Archevêque en poste à Al Qods

Driss Lachguar a saisi cette rencontre qui a coïncidé avec la commémoration de la Journée de la terre, pour lancer un appel aux dirigeants et aux peuples arabes, les exhortant à poursuivre leur soutien à la cause palestinienne en vue de l'instauration d'un Etat indépendant et souverain avec pour capitale Al Qods Acharif.

Le Premier secrétaire n'a pas manqué de souligner que l'unité des rangs des Palestiniens se veut la clé de voûte, appelant, à cet effet, les différentes parties concernées à mettre un terme à leur scission et rappelant que l'ennemi n'est autre que l'entité sioniste qui continue de commettre des assassinats et des génocides à l'encontre du peuple palestinien.

