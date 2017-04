Maroc: Hausse de 18% du résultat net part du Groupe Addoha

Le désendettement estimé du Groupe du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée se situe à 1,32 MMDH, et ce après la distribution de dividendes de 726 millions de dirhams. Cette réalisation porte le niveau de la dette nette du Groupe à près de 6,17 MMDH et le désendettement total depuis le lancement du plan à 3,14 MMDH.

Les pré-ventes de la BU Economique et MS s'établissent à 10.744 unités, dont 49% proviennent du stock de produits finis conformément au PGC, tandis que les pré-ventes de la BU Haut Standing se situent à 1.326, grâce à un positionnement orienté vers la demande locale pour la résidence principale et à une innovation dans le concept produit en adéquation avec le budget des acquéreurs.

En 2016, rapporte la MAP, "le Groupe Addoha affiche des fondamentaux financiers solides et une rentabilité en nette progression", souligne l'immobilière, qui figure parmi les 10 plus grandes capitalisations de la Bourse de Casablanca, dans une communication financière.

